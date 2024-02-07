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台中市府今證實瘦肉精沒驗錯 王必勝遭PTT點名狂轟：丟人現眼

聯合新聞網／ 綜合報導
食藥署今（7）日證實「台糖安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精，讓先前抨擊台中市府的衛福部次長王必勝遭打臉。圖／聯合報系資料照片
食藥署今（7）日證實「台糖安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精，讓先前抨擊台中市府的衛福部次長王必勝遭打臉。圖／聯合報系資料照片

食藥署今（7）日公布，台中市政府送請中央複驗的「台糖安心豚梅花肉片」已證實檢出「西布特羅（Cimbuterol）」，讓先前發文抨擊台中市政府的衛福部次長王必勝遭打臉。對此，王必勝也在臉書發文強調，此為單一事件，仍無法排除檢體汙染的可能。此事引發PTT網友熱議，紛紛點名王必勝，「出來負責，不要龜縮」、「真的是丟人現眼」。

台中市食安處2日公布驗出西布特羅，因擔憂不是個案，選擇第一時間示警，經台糖申請複檢後，與食藥署同步對剩餘檢體進行複驗。食藥署長吳秀梅今日表示，三次檢測的數值分別為0.0013、0.0014、0.0014ppm，因無法四捨五入，最終公布檢出結果為0.001ppm。

對此，先前屢次暗示台中實驗室可能有問題的王必勝在臉書回應，這是單一事件，並質疑為何只有台中市政府這包肉有驗出，他認為檢體污染的可能性仍無法被排除，「我自始至終都強調這個事件要審慎處理，既然台中市政府已處理10幾天，也驗了20幾次，又是極微量的少見物質，為何不能跟食藥署討論一下來共同處理？」

而相關新聞被轉發至PTT後，網友紛紛怒斥，「王必勝出來負責，不要龜縮」、「必勝改名叫必敗囉」、「真的是丟人現眼」、「王必勝糗了」、「我就問民進黨還要保王必勝到什麼時候」、「王必勝出來道歉」、「第一次看到廠商利益放在人民之上的政府」、「根本護航廠商，枉顧台灣人食安及健康」、「竟然想搞死吹哨者」。

也有部分網友表示，「這叫打臉？其他藍營縣市也驗出來才叫打臉」、「同批號都沒問題，就那盒肉有問題」、「所以什麼時候要驗出第二塊啦」、「目前僅一盒，而且藥比肉還貴，先觀察」。

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