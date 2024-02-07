台糖豬肉片瘦肉精來源成謎 專家點3追查方向：實驗室汙染機率偏低

台糖梅花豬肉驗出瘦肉精西布特羅，台中市政府率先驗出，中央食藥署今日也公布結果，同樣驗出，但來源至今成謎。對此，專家表示，若是實驗室樣品受到汙染，該報告就不應該公布，目前研判可能性低；若要確認瘦肉精來源，可朝三方向追查。

食藥署長吳秀梅今表示，在台中市送來的豬肉複驗檢體中，確實檢驗到西布特羅0.001ppm，目前僅在這塊樣本中檢出。

清華大學化學系榮譽教授凌永健表示，目前中央與地方都驗出西布特羅高於偵測方法的偵測極限，是既定事實，若要樣品在實驗室汙染機率偏低。樣品送到實驗室後會做成空白、添加、重複、標準4個「品管樣品」，若實驗室樣品遭汙染，空白樣品當中也應該檢出汙染情形，但目前看以來並沒有，若空白樣品有汙染，這份報告就無法公布。

但目前瘦肉精來源依舊無法釐清，各界猜測不斷。凌永健指出，要追查瘦肉精的方向，可分縱橫2方向。第一是把同一批生產的豬肉儘量全數檢驗，確認是否只有這一個樣本驗出西布特羅；第二則是從源頭查起，確認飼養的牧場若真的有使用，排放的廢水、周邊汙泥都能夠檢驗出極微量的殘留劑量。

同時，不少民眾懷疑是混到美國豬肉，造成豬肉驗出西布特羅。凌永健建議，這時可以檢驗樣本的脂肪酸，由於美國豬與台灣豬的脂肪結構並不相同，因此檢驗脂肪酸可以比對其差異，一比對就能夠發現是不是混到美國豬肉。

另外，凌永健也提醒，目前各界對於檢驗結果有爭議，中央與地方的兩個檢驗出西布特羅的報告應該將「圖譜」公布，可教由專家學者比對圖譜、訊號，確認是否結果都一樣，確認是同一批樣品。