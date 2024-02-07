台糖豬肉含瘦肉精 複檢結果駁倒中央

台糖公司豬肉複驗檢出瘦肉精。台中市政府7日公布複驗結果，肉品檢出西布特羅(Cimbuterol)0.002ppm。衛生局長曾梓展表示，中央也已發布台糖豬肉含有0.001ppm的西布特羅。雖然有些微差異，但台糖豬肉含瘦肉精的證據確鑿，等同打臉日前行政院食安辦及台糖公司堅稱未檢出的說法。

台中市衛生局1月15日即抽查出一批台糖安心豚梅花肉片含有0.002ppm的西布特羅。5日召開記者會公布及說明抽驗過程與結果。引起民眾關切，也震驚中央。衛福部次長王必勝甚至質疑台中衛生局查驗結果，中央一副護航台糖公司的模樣，不滿市府在未複檢下「急於」公布結果。

曾梓展在記者會上說明，依據食安法規，地方食安主管機關一經檢驗有違法之處，就必須即時公布結果，否則執法人員反有觸法疑慮。而且，若等業者申請複檢再公布結果。通常需要兩周的時間，站在維護市民健康為第一優先的考量也難以等到複檢再公布。

曾梓展在記者會上說，中央也已檢測出0,001ppm的瘦肉精，對於為何中央與地方的複檢結果有此差異，曾梓展未加以說明。新聞局長欒治誼表示，台中市食安人員非常盡心盡力，並秉持一分證據說一分話的原則，為民眾食安把關。

因中央也已公布複檢結果，依法國產豬肉不得檢出瘦肉精。對於後續處置，曾梓展表示，依規定將由肉品來源的地方縣市(屏東縣)依食安法規處置。

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