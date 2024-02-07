肉品驗證確有瘦肉精！ 食藥署：僅一包檢出

台中市府送驗的台糖豬肉樣品，確定含有瘦肉精「西布特羅」！食藥署署長吳秀梅7日召開記者會指出，該樣品確定檢出西布特羅0.001 ppm，「但其他樣品都沒有驗出瘦肉精，唯獨這件驗出（瘦肉精）」，會召開專家會議討論來源，也會立刻抽驗樣品從2千提高4千件。

中央地方雙確認

台中市政府日前檢出台糖梅花肉片檢出瘦肉精「西布特羅(Cimbuterol)」，風波持續延燒，食藥署、農業部也火速檢驗同批肉品都無檢出瘦肉精。但食藥署7日公布檢驗台中的殘留樣品，確定驗出瘦肉精。

食品藥物管理署表示，於5日下午接獲臺中市食品藥物安全處達台糖公司已向其申請複驗，並會將剩餘檢體之一部分送交食藥署檢驗。以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法」檢驗21項乙型受體素，7日清晨確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm。

同時，台中市衛生局6日上午同步進行複驗，中央派3位長官來，還有2位學者專家委員及1位台糖公司代表，共有6位參與這次的複驗。台中市衛生局7日再度表示，送驗的樣本確實驗出含有西布特羅。

僅一包檢出瘦肉精

吳秀梅指出，該化學物因為沒有人使用、也沒有生產，所以無明確的毒性資料。她強調，無論在歐盟、美國、加拿大等國，西布特羅都是屬於不符合規定的化學物質。

她指出，根據法規食品一旦超過容許量標準，就不得製造加工，輸入、輸出，或贈品，違法者會依法懲處，有6萬到2億元以下的罰鍰。後續，食藥署會持續與地方政府進行抽驗，並將樣品檢驗的量能從2千件提高4千件，

「這個數值非常的低，接近我們的偵測極限，」吳秀梅說，現在的檢測結果來看，只有這一件含有西布特羅，「我們也在思考為什麼其他肉品都沒有，只有在這一件檢出」，預計在年後召開專家會議，討論瘦肉精來源的可能性。

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