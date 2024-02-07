綠委稱「已對小型豬農造成傷害」

台中市食安處抽檢台糖梅花豬肉產品驗出瘦肉精西布特羅，但中央單位抽驗卻「未檢出」，成為羅生門。行政院長陳建仁昨表示，這件事應以科學證據論述，希望各界不要多做預測、捕風捉影，反而造成民眾恐慌。

民進黨立委鍾佳濱說，檢驗結果逼近極限值，事後經過不同政府機關重複化驗都沒有使用瘦肉精情況，案件是否為檢驗儀器誤差，有待相關機關檢證，但已經對小型豬農造成傷害。

鍾佳濱表示，假設若最後證實烏龍一場，台糖商譽、下架損失，可透過司法訴訟求償，但過去中小型豬農承受國際飼料的上漲已凍漲多時，受限於通路多以傳統市場為主，價格缺乏彈性，如今終於盼到春節期間行情最好的時候卻遭遇打擊，他擔心中小型豬農的損失恐怕求償無門，為確保全民食安與捍衛豬農權益，未來有關機關在食安把關上應均衡周延，待完整確認再行發布，以保障人民安全，也不要造成豬農血本無歸。