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藍委指「中央暗示台中不要公布」

聯合報／ 記者江婉儀劉柏均游振昇張睿廷屈彥辰歐陽良盈／連線報導

台糖豬肉被驗出瘦肉精持續延燒，新北市長侯友宜昨表示，中央跟地方面對食安問題要採取一致性態度，嚴格做好把關。他說，新北市在第一時間就嚴格落實稽查也預防性下架，短短幾天清查六十家賣場、超市，同時檢驗和台糖有關係的十六件肉品，目前都在檢驗中。

國民黨立委徐巧芯昨接受專訪時指出，上周五公布檢驗結果前，台中市府通知中央驗到瘦肉精，換來的是中央暗示台中不要公布；叫人家別公布就是壓案，民眾如果買到、吃到，誰要負責？且據食安法第卅九條規定，業者對於檢驗結果有疑義是向主管機關即台中市政府申請複驗，台中市府早就留好檢體，不按程序來的是王必勝，「根本是將台中市長盧秀燕當作頭號公敵」。

國民黨台中立委羅廷瑋發函行政院食安辦公室，針對該辦公室四日聲稱「台糖安心豚梅花肉片」四十五件様本均未檢出含有瘦肉精「西布特羅」，要求今天下午五時前交相關檢驗報告，並須註明檢驗單位、檢驗批號、檢驗日期、肉品取樣點、肉品部位、檢驗方法、偵測（定量）極限值及檢驗結果等可供追溯的訊息等資料。

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