瘦肉精疑雲 盧秀燕：食安寧嚴勿鬆

台中市政府驗出台糖冷凍梅花豬肉片含微量瘦肉精「西布特羅」，中央卻未檢出，引發綠營民代呼籲台糖提告中市府等爭議。衛福部食藥署與中市府昨天雙軌展開複驗，結果今天出爐。台中市長盧秀燕昨對此事首度發聲，指市府食安人員被苛責打壓、甚至要被告，「我非常不以為然」，食品安全「寧嚴勿鬆，寧快勿慢」。

食藥署派6官員赴台中

台糖肉品被驗出含微量瘦肉精後，依法申請複檢；台中市衛生局受理後，將原樣本殘留肉品分成兩分，一分送交食藥署、另一分留在台中複檢。中市府為求慎重，除邀食藥署派員參與中市複檢，原也希望派員參加食藥署的複檢，但食藥署未同意中市參與，僅派出三位官員、兩位專家學者及台糖一名代表到台中，陪中市府六人組成的檢驗團隊進行複檢。台中市衛生局複檢過程全程錄影，預計今天公布。

台中市衛生局長曾梓展說，這次檢驗台糖肉品含微量瘦肉精後曾回報中央，中央提醒按過去檢測邏輯與經驗，台糖不可能發生這種情況，希望更慎重。不過，台中市衛生局開會評估認為已反覆化驗，擔心若不及時公布，若肉品真有問題恐讓更多國人吃下有害物質，因此公布。

他說，衛生局食安處只要驗到異常，一定會做第二、三次，確定後才公告，所有情況都如此，且依食安法，檢測結果若未及時公布恐涉瀆職罪。

針對衛福部次長王必勝指這次檢驗有「五大荒謬」，包括實測廿二次，為何只公布六次？曾梓展說，第一次用液相層析質譜儀驗出西布特羅，同仁不放心，再用高解析度質譜儀跑了廿二次，同時檢測廿一項瘦肉精，過程都檢出西布特羅，只有一次數值極低無法判斷，但依規定這些物質是「不得檢出」。他強調，實驗室儀器與藥品都照中央規範建置與認證「我相當有信心」，接下來要由中央溯源稽查，市府沒能力查證為何肉品內含有西布特羅。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，食品檢驗違規依法就要公布廠商名稱，過去中央或地方都這樣做；通常也會將相同檢體由不同的人再做確認，或找外部單位再驗一次，透過不同操作和環境確定檢驗結果。他說，檢驗報告出來就是出來了，若不公布問題廠商，受到其他干擾的機會也會變高。

食安處被苛責 盧不以為然

盧秀燕昨說，這次檢出瘦肉精後，食安處人員以保護人民的食安為己任，她非常感謝，「辛苦了，他們做得很好」，但卻不斷被苛責與打壓，甚至有人要告他們，「我非常不以為然」。

盧秀燕說，政府成立食安單位的目的是保護人民而不是保護廠商，有人責問中市府有檢驗結果後為什麼要這麼快公布？應該讓廠商申覆後再公布，但她認為這種指責是以廠商的利益為主，而不考慮人民的利益，「我感到瞠目結舌」。

盧秀燕指出，食安檢驗是證據到哪裡就公布到哪裡，政府應站在公正監督高度，不要介入，尤其對食安要寧嚴勿鬆、寧快勿慢，展現中央、地方重視食安最強力的態度。