薛瑞元：未預設立場 回到科學

台中市食安處於台糖豬肉檢出瘦肉精「西布特羅」，衛福部食藥署檢驗的樣品卻未檢出，引發中央與地方互槓。食藥署副署長王德原表示，周一取得台中市所提供的檢體，昨天中央、地方同步檢驗，今天有初步結果；衛福部長薛瑞元說，對檢驗結果沒有預設立場、沒有預設結果，就是回到科學。

薛瑞元指出，台中市檢測實驗室雖經食藥署認證，但衛福部基於督導立場，擔心檢驗過程出現人為因素影響，食藥署因此派員至台中市協同複驗，主要是檢視實驗室的檢測數據是否可信、操作有無符合ＳＯＰ（標準作業流程）；而地方派員參與食藥署複驗沒有前例可循，因此沒同意台中市食安處派人參與。薛瑞元說，食藥署檢測公開透明，外界如有疑義，食藥署會說明。

薛瑞元表示，中央地方同時複驗就看結果是否一致，如果不一致就必須找出原因，為何同樣的樣本有不同檢測結果，若台中食安處及食藥署複驗結果都是陽性，這就排除實驗室問題，需進一步溯源，包括檢驗樣本從哪裡來，重新檢查飼養過程、屠宰有無遭到汙染等問題。

衛福部次長王必勝稍早在臉書指出，在台中市食安處公布結果前曾提醒審慎處理、不要急著公布；薛瑞元表示，衛福部並不是反對台中市公布，但「西布特羅」價格高昂，業界少用，不同於以往檢出多為萊克多巴胺，王必勝的意思為「發現異常時應整體思考，有哪些原因導致這樣的檢驗結果，最好是比較確認時再對外公布」。

食藥署昨公布，該批疑有問題肉品共二七三○包、八一九公斤，最新回收數量共二四三包，分別來自台北市等六縣市。針對豬肉進口查驗，一一○年至今年二月五日查驗符合規定且通關放行的豬肉及其可食部位共卅二萬八六九六噸，皆未檢出乙型受體素，目前仍維持逐批查驗；製造工廠、餐廳豬肉產品、超市、傳統市場等通路販售的豬肉檢驗一萬九三○○件也均未檢出。

【記者胡瑞玲／台北報導】農業部針對台糖其他九個畜殖場肉豬及飼料進行聯合採樣，昨結果出爐，均未檢出西布特羅。農業部代理部長陳駿季表示，檢驗樣品包含血清、毛髮、飼料，尤其毛髮會有殘留，若沒檢出就是確定沒使用，對檢測數據有信心。

陳駿季說，農業部檢驗的樣品與台中市政府是同一批，也就是同一天生產、屠宰、分切、同一品項的樣品七件，交由畜產會、食藥署及ＳＧＳ等實驗室檢驗。