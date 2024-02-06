台糖瘦肉精案遭疑未查廠？食藥署：連2天實地了解

台糖安心豚瘦肉精風波，食藥署今天強調，第一時間已前往查廠，並送驗同一批肉品均未檢出，過去抽驗市售豬肉共計1萬9300件，包括國產1萬5114件、進口4186件，同樣未檢出。

台中市政府2月2日公布，抽檢台糖冷凍梅花豬肉片，驗出微量瘦肉精西布特羅，一種相當罕見的農業部禁用動物用藥，引發食安疑慮，但後續農業部、衛生福利部食品藥物管理署、台灣糖業公司多次檢驗均未驗出，到底西布特羅怎麼來的啟人疑竇。

目前同一塊問題肉片剩餘檢體已分成2份，1份送至食藥署複驗，衛福部長薛瑞元今天說，通常3天內會有結果，會儘量加快；1份由中市府主導，並邀食藥署、台糖、第三方公正人士複驗，盼最快明天有答案。

複驗進度受關注，衛福部食藥署下午發布新聞稿指出，部分媒體報導質疑食藥署態度反覆，替農業部背書淪為「農業部食藥署」，甚至未前往查廠等，與事實不符。

食藥署副署長林金富說明，食藥署在2日接獲通報後，接連2天會同屏東縣衛生局，前往屏東縣信功實業股份有限公司實地了解處理過程作業模式。

此案產品的豬肉來源是台糖公司在台南的畜牧場，委託屏東縣信功實業股份有限公司屠宰及製造，台糖並派人進駐監督生產過程，包括生產、屠宰、包裝，監控品質衛生。

林金富說，針對同一批梅花肉品，食藥署以衛福部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析（MOHWV0041.05）」進行21項乙型受體素（含Cimbuterol）檢驗，結果均未檢出。

此外，食藥署統計，自民國110年至113年2月5日止，邊境查驗符合規定且通關放行豬肉及其可食部位共計32萬8696噸，皆未檢出乙型受體素，目前仍維持逐批查驗；市售豬肉自103年至112年衛生單位於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端抽驗豬肉檢驗乙型受體素計1萬9300件，包括國產1萬5114件、進口4186件，檢驗結果亦均未檢出。

食藥署副署長王德原補充，檢驗方法分成公告跟建議2種，前者是依食安法38條，食藥署研究檢驗組建立檢驗方法後，經審查小組審查，並送食品檢驗方法諮議會諮議，後續還要辦理預告程序，若沒有問題就對外公告，「這是國家法定的檢驗方法」。

至於建議檢驗方法，則是其他單位開發後向食藥署申請，並經過審查小組審查後對外公布。王德原表示，差別在於建議檢驗方法沒有送食品檢驗方法諮議會諮議，因為同樣的檢驗不會並存2種法定檢驗方法，會出現適用問題，所以列為建議。

王德原說，建議檢驗方法優點是較為快速，方便業者自主管理，若要做出正式的行政處分，就要回歸食安法規定的公告檢驗方法，如果沒有公告檢驗方法，就要採用國際間認可方法。

他舉例，如農業部農業藥物試驗所（前身為農委會農業藥物毒物試驗所）開發一款農藥質譜快篩，可篩檢100多種農藥，透過雲端比對就知道結果，已普遍由果菜市場在每天進貨時用於確認農藥殘留量；但衛生單位若要開出行政處分，還要用公告檢驗方法再檢測1次，並依公告檢驗結果處分。