快訊

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

怕寶寶太大隻提早催生 151林彥君喜迎兒子出生

瘦肉精案中央槓盧秀燕 黃健豪：王必勝為何反應大？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中市食安處抽驗出國產台糖冷凍安心豚梅花肉片含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供
台中市食安處抽驗出國產台糖冷凍安心豚梅花肉片含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供

台中市政府日前公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，驗出瘦肉精，引發中央大動作駁斥。台中市長盧秀燕今更在市政會議上表示，食安檢驗是科學問題也是專業問題，是人民食安的大事，有一分證據說一句話。國民黨立委黃健豪表示力挺台中市府，不解衛福部次長王必勝為何反應大。

台中市政府上月15日抽驗台糖產出的豬肉產品，台糖安心豚豬肉片被驗出依法為不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm。隨後，行政院食品安全辦公室公布檢驗同批肉品均「未檢出」。衛福部次長王必勝於臉書發文，表示此事有五大荒謬，表示「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。」

黃健豪表示，他支持台中市政府的立場，依照食安法，本來檢驗出來就要趕快公告，不知道為何王必勝對此事反應這麼大。因為檢驗出來，後續才有人能夠處理，不管是要下架、擴大稽查，這是例行性業務，沒有這麼嚴重。

黃健豪認為，若檢測出來，其他肉品沒問題當然很好，那就要來研究台中的檢體到底是真有問題，還是機器出問題，不論是哪個環節出問題，都是政府後續可以檢討的，沒有必要急著推卸責任，或指責第一線的稽查人員。

台糖 瘦肉精 豬肉

延伸閱讀

【重磅快評】王必勝打盧急先鋒 雙軌複驗黑箱請打開

王必勝酸中市急公布 黃健豪反嗆：中央應查禁藥來源 不是責怪前線人員

王必勝批「5大荒謬」 中市衛生局：22次檢出瘦肉精 促中央合作找問題

台糖瘦肉精疑雲 王必勝：數值落差大顯示不穩定性

相關新聞

台糖梅花肉被驗出瘦肉精 南市籲店家自主性下架同公司相關製品

台中市食品藥物安全處驗出台糖梅花肉品含瘦肉精案，台南市衛生局表示，昨稽查32處販售售點，下架25包該批產品；衛生局基於保...

瘦肉精案中央槓盧秀燕 黃健豪：王必勝為何反應大？

台中市政府日前公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，驗出瘦肉精，引發中央大動作駁斥。台中市長盧秀燕今更在市政會議上表示，食安檢驗是...

台糖安心豚瘦肉精風波 農業部再查9肉豬場未檢出

台糖安心豚梅花肉片是否含瘦肉精引發爭議，農業部繼日前公布45項樣品都未檢出後，後續又針對台糖9個在養肉豬場做查驗，農業部...

藍營喊話用最嚴格標準取締瘦肉精 食藥署：一直都是

台糖梅花豬肉是否含瘦肉精成為羅生門，國民黨醫療委員會喊話衛福部，用最嚴格標準取締瘦肉精產品，衛福部食藥署回應，一向都是用...

瘦肉精羅生門台中被指急公布 彰縣衛生局長葉彥伯：依法須及時

台中市食安處日前抽檢台糖梅花豬肉產品驗出瘦肉精西布特羅，但官方和民間單位事後的抽驗卻都「未檢出」，成為羅生門，對於食安事...

瘦肉精風波不同調 台中衛生局長曾梓展： 中央希望我們更慎重

台中市食品藥物安全處上周公布台糖冷凍安心豚梅花肉片，被檢出含有不得檢出瘦肉精西布特羅，但農業部、衛福部食藥署抽驗都未檢出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。