瘦肉精案中央槓盧秀燕 黃健豪：王必勝為何反應大？

台中市政府日前公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，驗出瘦肉精，引發中央大動作駁斥。台中市長盧秀燕今更在市政會議上表示，食安檢驗是科學問題也是專業問題，是人民食安的大事，有一分證據說一句話。國民黨立委黃健豪表示力挺台中市府，不解衛福部次長王必勝為何反應大。

台中市政府上月15日抽驗台糖產出的豬肉產品，台糖安心豚豬肉片被驗出依法為不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm。隨後，行政院食品安全辦公室公布檢驗同批肉品均「未檢出」。衛福部次長王必勝於臉書發文，表示此事有五大荒謬，表示「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。」

黃健豪表示，他支持台中市政府的立場，依照食安法，本來檢驗出來就要趕快公告，不知道為何王必勝對此事反應這麼大。因為檢驗出來，後續才有人能夠處理，不管是要下架、擴大稽查，這是例行性業務，沒有這麼嚴重。

黃健豪認為，若檢測出來，其他肉品沒問題當然很好，那就要來研究台中的檢體到底是真有問題，還是機器出問題，不論是哪個環節出問題，都是政府後續可以檢討的，沒有必要急著推卸責任，或指責第一線的稽查人員。