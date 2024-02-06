快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

同批肉品 中央地方瘦肉精檢出不相同

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

台糖梅花豬肉爆發瘦肉精事件，中央、地方檢驗結果不同，雙方至今各持己見。學者吳明昌認為，台中市府檢驗數值差異大，檢驗可能有瑕疵，可換個實驗室驗驗看。國民黨立委楊瓊瓔則質疑，台中市政府依法把關食安，怎麼在中央眼中像是「做錯事」一樣，呼籲中央應積極面對檢驗結果。

食藥署指出，農業部提供的兩批及食藥署南區收集的一批，共三批與台中市府檢驗異常的同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本進行檢驗，均未檢出瘦肉精。

台中市政府衛生局食安處長傅瓊慧5日則指出，該處依據衛生福利部食品中動物用藥殘留量的「公告」及「建議」檢驗方法，共驗6次都是陽性。台中市府指出，共採樣三次：檢體一、建議方法0.018ppm，公告方法0.015ppm，檢體二、建議方法0.002ppm，公告方法0.002ppm，檢體三，建議方法0.003ppm，公告方法0.002ppm。

換個實驗室驗驗看

中央與地方檢驗結果不同，引發外界質疑，屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌指出，同一個樣品分別檢出兩個數值差到7倍之多，統計上有顯著差異。他認為，這顯示檢驗可能有瑕疵、疑慮，若能換一個有國家認證的實驗室進行檢驗，即可斷定結果。

民進黨團指出，農業部、衛福部目前為止，皆未發現西布特羅，農業部檢驗同批號台糖梅花肉品、來源畜牧場之豬隻血清、毛髮、飼料場的飼料，也未檢出瘦肉精；衛福部也提醒，台中市府提供的檢驗值介於臨界值，有鑑於西布特羅相當少見，應該更審慎調查。

藍委：中央別再出怪聲

國民黨立委楊瓊瓔則指出，現在中央和地方不同調，根據《食安法》，主管機關在直轄市裡是台中市政府，業者若是有疑議，須向原主管機關、台中市政府申請複查，她呼籲中央、台糖儘快派人到台中複驗，也請衛福部依法處理，不要再出「怪聲」。

她說，中央農業部、衛福部指出，同批肉品瘦肉精零檢出，又說「西布特羅很少見」，一下又要記者去問「中市府急於公布的理由」。楊瓊瓔說：「（台中市政府）積極幫人民把關食安、調查公布資訊，但在衛福部眼中卻像是做錯事？」


”AA”

【更多精采內容，詳見

台糖 瘦肉精 豬肉

延伸閱讀

王必勝質疑急公布瘦肉精？中市：反覆驗22次 檢測數值全都露

王必勝批「5大荒謬」 中市衛生局：22次檢出瘦肉精 促中央合作找問題

瘦肉精檢驗 立委楊瓊瓔質疑：中央檢驗時為何不願中市府加入

台糖瘦肉精疑雲 王必勝：數值落差大顯示不穩定性

相關新聞

台糖梅花肉被驗出瘦肉精 南市籲店家自主性下架同公司相關製品

台中市食品藥物安全處驗出台糖梅花肉品含瘦肉精案，台南市衛生局表示，昨稽查32處販售售點，下架25包該批產品；衛生局基於保...

瘦肉精羅生門台中被指急公布 彰縣衛生局長葉彥伯：依法須及時

台中市食安處日前抽檢台糖梅花豬肉產品驗出瘦肉精西布特羅，但官方和民間單位事後的抽驗卻都「未檢出」，成為羅生門，對於食安事...

瘦肉精風波不同調 台中衛生局長曾梓展： 中央希望我們更慎重

台中市食品藥物安全處上周公布台糖冷凍安心豚梅花肉片，被檢出含有不得檢出瘦肉精西布特羅，但農業部、衛福部食藥署抽驗都未檢出...

同批肉品 中央地方瘦肉精檢出不相同

台糖梅花豬肉爆發瘦肉精事件，中央、地方檢驗結果不同，雙方至今各持己見。學者吳明昌認為，台中市府檢驗數值差異大，檢驗可能有瑕疵，可換個實驗室驗驗看。國民黨立委楊瓊瓔則質疑，台中市政府依法把關食安，怎麼在

台糖豬肉複驗 薛瑞元：無預設立場但地方派員參與無前例

國產台糖安心豚冷凍梅花肉片日前被台中市食安處檢出含瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol）0.002ppm。食安處昨晚...

台糖豬肉疑檢出瘦肉精 鍾佳濱籲食安把關應確認再公布

台中市政府衛生局抽驗台糖上架肉品，查出疑似檢出瘦肉精，但卻是全球沒有藥廠出貨、在台沒有販售、幾乎未使用的西布特羅。民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。