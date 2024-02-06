同批肉品 中央地方瘦肉精檢出不相同

台糖梅花豬肉爆發瘦肉精事件，中央、地方檢驗結果不同，雙方至今各持己見。學者吳明昌認為，台中市府檢驗數值差異大，檢驗可能有瑕疵，可換個實驗室驗驗看。國民黨立委楊瓊瓔則質疑，台中市政府依法把關食安，怎麼在中央眼中像是「做錯事」一樣，呼籲中央應積極面對檢驗結果。

食藥署指出，農業部提供的兩批及食藥署南區收集的一批，共三批與台中市府檢驗異常的同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本進行檢驗，均未檢出瘦肉精。

台中市政府衛生局食安處長傅瓊慧5日則指出，該處依據衛生福利部食品中動物用藥殘留量的「公告」及「建議」檢驗方法，共驗6次都是陽性。台中市府指出，共採樣三次：檢體一、建議方法0.018ppm，公告方法0.015ppm，檢體二、建議方法0.002ppm，公告方法0.002ppm，檢體三，建議方法0.003ppm，公告方法0.002ppm。

換個實驗室驗驗看

中央與地方檢驗結果不同，引發外界質疑，屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌指出，同一個樣品分別檢出兩個數值差到7倍之多，統計上有顯著差異。他認為，這顯示檢驗可能有瑕疵、疑慮，若能換一個有國家認證的實驗室進行檢驗，即可斷定結果。

民進黨團指出，農業部、衛福部目前為止，皆未發現西布特羅，農業部檢驗同批號台糖梅花肉品、來源畜牧場之豬隻血清、毛髮、飼料場的飼料，也未檢出瘦肉精；衛福部也提醒，台中市府提供的檢驗值介於臨界值，有鑑於西布特羅相當少見，應該更審慎調查。

藍委：中央別再出怪聲

國民黨立委楊瓊瓔則指出，現在中央和地方不同調，根據《食安法》，主管機關在直轄市裡是台中市政府，業者若是有疑議，須向原主管機關、台中市政府申請複查，她呼籲中央、台糖儘快派人到台中複驗，也請衛福部依法處理，不要再出「怪聲」。

她說，中央農業部、衛福部指出，同批肉品瘦肉精零檢出，又說「西布特羅很少見」，一下又要記者去問「中市府急於公布的理由」。楊瓊瓔說：「（台中市政府）積極幫人民把關食安、調查公布資訊，但在衛福部眼中卻像是做錯事？」







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