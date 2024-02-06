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台糖豬肉檢出瘦肉精疑雲 陳建仁：應以科學證據論述

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長陳建仁表示，台中市政府已把當初檢驗的肉品送到食藥署，他也要求盡快讓檢驗結果出來。記者周湘芸／攝影
行政院長陳建仁表示，台中市政府已把當初檢驗的肉品送到食藥署，他也要求盡快讓檢驗結果出來。記者周湘芸／攝影

台中市食安處日前抽檢台糖梅花豬肉產品驗出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但官方和民間單位事後的抽驗卻都「未檢出」，成為羅生門。行政院長陳建仁今受訪被問到是否向台中市政府追究，他表示，這件事應以科學證據論述，希望各界不要多做預測，台中市政府已把當初檢驗的肉品送到食藥署，他也要求盡快讓檢驗結果出來。

陳建仁今前往高速公路局交控中心視察春節疏運指出，日前行政院各部會在第一時點就掌握相關的訊息，也展開所有檢驗工作，包括各單位及縣市政府所做的66件樣品的檢驗當中，都完全零檢出，也就是沒有檢出有瘦肉精的情況。

他表示，台中市政府昨天把當初原先檢驗的這個肉品送到食藥署，他也要求盡快讓檢驗結果出來，讓大家藉由科學來釐清真相，解除民眾不必要的疑慮，也確保養豬農戶的權益。他也強調，這件事情實際上應該以科學證據來論述，也希望各界不要多做預測、捕風捉影，反而造成民眾的恐慌。

陳建仁指出，年節將至，政府除了對於國內所有食品做很好的檢驗工作，對於進口豬肉也是逐批做檢查，到目前為止，所有肉品都是瘦肉精零檢出，請民眾放心。政府會繼續來維持食安，讓每一個民眾都能夠安心地過年，大家快快樂樂地過一個好年。

對於立法院2月20日就要開議，前往備詢是否會擔心藍白砲火？陳建仁也說，行政院接受立法委員質詢，這是憲法規定，尊重立法院議程安排，會在接下來立法院開議的總質詢當中，向立法委員詳細說明所有施政的成果，其中如果有被誤解的地方，要努力澄清；如有不足的地方，會繼續加強。

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