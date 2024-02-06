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綠委：台糖應提告台中市府

聯合報／ 記者侯俐安徐如宜黃于凡／連線報導

行政院食安辦前晚舉行記者會公布中央送驗台糖四十五件肉品樣本均未檢出瘦肉精，民進黨立委蔡易餘、陳亭妃昨呼籲台中市政府提供二月二日原始檢驗資料，包含肉品源頭、運送過程、檢驗方式，並呼籲台糖針對聲譽受影響對台中市政府提出告訴。

蔡易餘表示，台中市政府應交代清楚，到底怎麼檢驗出乙型受體素西布特羅？他說，台灣養豬沒在用瘦肉精，西布特羅的價錢是昂貴的，用了只是墊高成本，不會降低養殖成本、也不會增加喜好度，使用瘦肉精對養殖而言是背道而馳。

「台中市說有檢出、食藥署沒檢出，倒楣的是百姓，不知道食用的豬肉是否安全。」陳亭妃說，食安沒有折扣，不分朝野都應面對，不能政治化；縣市政府除了要把關人民食安，也要穩定人民對食安的信心。

高雄市長陳其邁說，台糖豬肉風波同一批號肉品都已下架，市府會嚴格把關，現在爭議是驗出來的量大概在臨界值，希望盡速有複驗結果。

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