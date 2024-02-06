經濟部長王美花：對台中檢驗結果遺憾

台糖冷凍梅花豬肉片事件，中央、地方檢驗結果不同，行政院指示衛福部、經濟部等部會對外說明。經濟部長王美花昨表示，中央畜產會、衛福部食藥署、ＳＧＳ台北實驗室等多個單位檢驗都未檢出，且西布特羅價格高，不僅實驗室的量很少，對養殖場而言更是高成本，經濟部對於台中食安處檢驗結果感到「非常遺憾」，希望能盡早釐清疑點，還台糖清白。

王美花指出，食安是科學問題，要讓科學說話，台糖七十年來，從未使用過瘦肉精，為什麼只有台中市檢驗出來，最想知道答案的是台糖。除了科學釐清之外，經濟部最關心的是台灣的豬肉、豬產業不要受到影響。

台糖表示，台中衛生單位二日晚間公布檢驗結果後，台糖隔天即自主將同批次梅花肉品送ＳＧＳ台北實驗室檢驗，依該實驗室四日檢測報告依然未檢出。台糖說，外界所謂混充美豬的批評是錯誤的，台糖從未進口國外豬肉，不可能混充他國肉品，屠宰分切作業也經農業部實地稽查無異常及交叉汙染情形，西布特羅也非國外養殖時使用的瘦肉精。