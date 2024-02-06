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憂波及產業 豬農籲盡速查明真相

聯合報／ 記者黃于凡陳雅玲蔡維斌／連線報導
台糖安心豚冷凍梅花肉片遭台中市府檢出瘦肉精，同批產品已下架，台糖公司在冰櫃前張貼聲明，送民間實驗室檢驗並未檢出。記者陳正興／攝影
台糖安心豚冷凍梅花肉片遭台中市府檢出瘦肉精，同批產品已下架，台糖公司在冰櫃前張貼聲明，送民間實驗室檢驗並未檢出。記者陳正興／攝影

台糖豬肉風波讓中南部豬農憂心會衝擊養豬產業、影響豬價。雲林、嘉義等養豬大縣多個養豬產業團體昨天都要求政府盡速釐清真相，並建議加強進口豬肉與國產豬檢驗力道，檢驗結果也應公開透明才能讓消費者及豬農安心。

雲林縣是國內最大毛豬產地，雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，此次風波對部分小規模養豬場造成衝擊，也引起食安疑虞，希望政府及早查明那個環節出問題，給國人一個交代；養豬協會副理事長蔡德福也說，年關已到，豬肉的需求量大，政府應趕快查明真相，否則一旦造成恐慌，誰來負責？

嘉義縣養豬事業發展協會理事長林志達說，剃豬毛、抽豬血等定期檢驗系統完備，台灣豬肉不太可能含瘦肉精，希望中央及台中市政府盡速釐清真相，給全台豬農交代，否則影響豬價，農民一定會索賠。他也提醒豬農講究用藥安全，也希望大家不要捕風抓影，實事求是尊重專業鑑定結果。

「中央不該質疑提出問題的人」，雲林縣口湖鄉養豬生產合作社經理洪健鈞說，台中市政府檢驗報告要蓋章負責，具有公信力，且實驗室也經過認證，中央應慶幸台中市政府公務人員秉公處理，否則以後地方檢驗有異常，難道要等中央允許才發布？台中市政府按照流程檢驗，既然還有殘餘檢體，就看最後檢驗結果再做後續判斷。

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