平息外界疑慮 學者：應找公正第三方複驗

台糖梅花豬肉是否含瘦肉精引發中央與地方互槓。農業部前天強調至畜牧場、屠宰場採集四十五件樣本送驗均未檢出，但因檢驗單位是長期接受農業部補助及委辦業務的中央畜產會實驗室，被質疑有「左手給右手驗」之嫌。學者認為，若外界有疑慮，應委託有認證的公正第三方單位複驗才能說服民眾。

前年中國大陸以檢出台灣石斑魚含禁藥為由暫停輸入，農業部前身的農委會當時回追十一家養殖場，由畜產會實驗室檢測魚體、池水及底土結果均合格，當時社會上就有不公正、左手驗右手的質疑聲；時任農委會主委陳吉仲表示，農委會願意出錢由第三方公正實驗室再次檢驗。

前台大農經系主任兼所長徐世勳表示，台中市政府驗出台糖肉片含微量瘦肉精，中央卻驗不出，儘管畜產會實驗室經過認證，仍有「球員兼裁判」疑慮；由於整起風波已成羅生門，應委託第三方公正單位複驗才能說服民眾。他也認為台灣應訂定標準與國際接軌，目前規範國外進口可有容許範圍，台灣卻要求零檢出，有點不公平。

台大動科系教授蘇忠楨說，台灣禁用瘦肉精已久，台糖豬肉銷售量大且品質佳，沒有使用瘦肉精砸自己招牌的動機。畜產會實驗室經過認證，驗出的結果原則上沒有問題，但外界若有質疑，應找第三方單位複檢。

農業部畜牧司副司長李宜謙強調，畜產會實驗室已取得衛福部食藥署「實驗室品質管理規範─測試結果之品質管制」及全國認證基金會的「ISO／IEC 17025測試與校正實驗室能力一般要求」，與台中市政府實驗室都經過認證，也有同樣檢測流程，具公信力。

「既然六次都有測出來，有就是有了。」大葉大學食品保健系教授宋祖瑩表示，驗出瘦肉精就是警訊，要再嚴謹溯源清查。她說，食品檢測用的質譜分析器感度非常靈敏，複驗結果不一樣的機率很常見，也可能因差一點點誤差就被「翻盤」，和萃取流程、人為操作模式都有關係。

一名專家表示，同批號樣本經不同實驗室檢驗仍可能出現不同結果，「樣本均勻度」很關鍵，例如樣品是碎肉或肉片、脂肪與纖維成分也不同，最好把全部樣品絞碎均勻再進行分析，可降低樣品不均質導致的誤差。屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌說，○點○一五和○點○○二ppm在統計上存在顯著差異，在同個實驗室檢驗同樣品的數值差七倍，代表過程可能有瑕疵和疑慮，「差七倍在統計上是很恐怖的」，應該謹慎處理。