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什麼是檢驗極限？台糖豬瘦肉精風波 檢驗通報流程QA一次看

中央社／ 台北5日電

台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅，台中市檢驗6次反覆驗出，但中央檢驗另3件批次台糖梅花豬肉片卻均未檢出，究竟檢驗方式與流程為何，中央社QA整理一次看。

Q：乙型受體素（瘦肉精）的檢驗方法？

A：首先將檢體細切均質後，取樣精確稱定，於高速分散裝置振盪萃取、水解，取上清液供淨化用，混合均勻，以濾膜過濾，供作檢液，淨化處理後，以液相層析串聯質譜儀分析方法。

衛福部食品藥物管理署副署長林金富日前提醒，瘦肉精檢驗流程關鍵步驟多，從均值秤重、高速震盪萃取、水解到淨化樣品，任何步驟沒有做好，就會出現雜訊與干擾，尤其淨化步驟非常重要，直接影響測值。

Q：乙型受體素的檢驗適用範圍是什麼？

A：據衛生福利部食品藥物管理署規定，台灣乙型受體素的檢驗適用範圍是畜禽產品肌肉、內臟及脂肪，共檢測21項。

根據食藥署公告「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析」，檢驗方法定量極限，於肌肉均為0.001ppm，於內臟及脂肪均為0.005ppm。

Q：什麼是檢驗極限？

A：檢驗肉品殘留藥物，須先從檢體中萃取出藥劑，但萃取溶液中仍有可能帶有一些檢體本身的其他雜質，干擾最終檢驗出來的圖譜。

因此須以標準品加上溶劑，及標準品加入正常肉品和溶劑，互相比較，找出特定檢驗方法下儀器會測到的背景數值。若低於此數值，難以判讀是背景值導致還是真有藥物殘留，因此即會訂此為「檢測極限」。

屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌告訴中央社記者，特定量測方式、使用儀器，都會有一定適用範圍，需要以檢測對象評估適用方法，例如人秤體重用的體重計，就不適合拿來秤以錢計價的金子。

吳明昌說，這表示用各樣的檢驗流程、儀器，已經無法測出更低的數值，若又測出接近極限的數值，就更應該要反覆、換人測量，互相比較，通常誤差5%之內，尚在可接受範圍內，但檢出結果相差大到7倍之多，就讓人難以取信。

Q：送樣本檢體是否一定需要送交第3方實驗室？

A：衛福部食品藥物管理署副署長王德原表示，地方衛生機關食品檢驗，取樣將樣本區為2份，1個原樣態保存、1個均值測驗，只需送交1間符合規範實驗室即可；除非有特殊要求，如數據過於接近臨界值，或第1間實驗室沒有把握、沒有經驗需協助確認，才需送至第2間實驗室。

Q：檢驗食品發現異狀的通報流程？

A：一般而言，地方進行食品檢驗時，檢驗結果是不需要特別通報中央。

王德原表示，當地方執行中央指派專案時，有登載系統可回報檢驗結果，若是地方專案稽查，結果則自行保留即可。除非是重大特殊狀況，需即時處理後續問題，地方衛生單位才會主動告知衛福部。

Q：食品檢驗不合格時，對外發布消息的流程？

A：當地方檢驗食品，發現不合格產品，應該先將不合格報告交給業者，依據食品安全衛生管理法第39條規定，業者可於收到報告後，15天內向原抽驗機構申請複驗，雙方確認結果無虞，衛生機關對外公布不合格名單。

王德原認為，雖食安法規定需將不合格者公布、揭露，但在複驗程序全部走完，確認複驗結果無推翻前次檢驗結果，再公布較不會有爭議。以食藥署每週定期公布的邊境查驗不合格名單為例，也都是在檢驗主管機關與業者整體判定確認後才揭露，所以有約2週的時間差。

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