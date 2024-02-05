台糖梅花肉片檢驗6次陽性 中市府曾檢出超標15倍

台中市政府1月15日抽驗市售40件市售肉品，台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅，6次檢驗結果呈陽性，甚至有超標15倍，2月1日中市府通報相關單位並勒令下架，2月2日發布新聞稿。

台糖安心豚梅花肉片遭台中市衛生局檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標。台中市政府今天上午召開記者會，衛生局長曾梓展、農業局長張敬昌、食安處長傅瓊慧出席並說明檢驗過程。

傅瓊慧表示，執行「113年春節市售肉品抽驗專案」，1月15至19日採檢40件市售肉品，在國防部福利事業管理處所屬台中福利站，採檢國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢出含有禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

傅瓊慧指出，1月24日梅花肉片檢出數值異常，1月26至31日進行複驗，結果西布特羅都超標。曾梓展說明，台中市依據衛生福利部食品中動物用藥殘留量的「公告」及「建議」檢驗方法，共抽驗6次，利用公告方法驗出0.015ppm，超過方法定量極限值0.001ppm達15倍之多。

台中市食安處針對抽驗的肉品，1包300克共採樣3次，檢驗6次，檢驗設備為液相層析串聯質譜儀、高解析度串聯質譜儀。檢體1、建議方法檢出0.018ppm，公告方法檢出0.015ppm；檢體2、建議方法檢出0.002ppm，公告方法檢出0.002ppm；檢體3，建議方法檢出0.003ppm，公告方法檢出0.002ppm。

傅瓊慧指出，2月1日下午接獲異常通報，稽查人員到國防部福利事業管理處所屬台中福利站，現場已無同批同品項產品，2月2日到向台糖公司屏東廠進貨的統先股份有限公司，現場也無同批同品項肉品。

食安處在2月2日下午開立檢驗報告，函文源頭業者所在地屏東縣衛生局及產品責任商台南市衛生局查明處辦，並發布新聞稿。

台中市政府表示，反覆檢測達6次，均有檢出陽性，依據「台中市食品安全衛生管理自治條例」公布周知，讓食安風險降到最低，若等業者申請複驗得到結果後才公布，恐導致有問題的肉品被消費者吃下肚，公務人員也有隱匿瀆職之嫌。

食安處表示，5日已收到台糖申請複驗，除市府再次複驗並邀台糖與第三方公正人士見證外，檢體也將送至食藥署由中央複驗，多方管道釐清確認。