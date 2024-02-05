台糖：養豬70年 從未被驗出有藥物

中央畜產會針對被驗出瘦肉精的同批次、同來源場的台糖安心豚梅花肉片進行檢驗，結果未檢出瘦肉精。台糖昨再度強調絕無使用瘦肉精，科學檢測也未檢出，各界對台糖肉品勿再以訛傳訛。

台糖董事長楊明州昨天表示，台糖作為國營事業一向強調安全，養豬七十年從來沒被驗出有藥物，因此他近日心情相當沉重；他保證豬肉絕對安全，台糖很自豪絕對不會辜負國人對食安的期待。他說，希望大家一定要同舟共濟，不要流於不理智、情緒性，台糖沒有用就是沒有用，絕對經得起考驗，只是在等待複檢的過程真的是相當煎熬，還是感謝中央透過檢驗還台糖清白。

楊明州說，台糖去年做了六次相關檢測，比規定的四次更多，主管機關如果檢驗出瘦肉精可找台糖去說明，但台中市沒有這樣做讓他覺得有點遺憾，但尊重主管機關公權力的執行。

國內養豬業者表示，目前的法令是禁止豬農使用瘦肉精，本土業者都有共識，要區隔化產地，不會這麼傻，知法犯法的去使用禁藥來砸自己招牌，也相信台糖不敢去使用。但業者直言，雖台灣禁用瘦肉精，卻可進口使用瘦肉精的美豬來台，之前大家一直在追到底進口美豬流向也追不出個所以然來，若台中市府的檢驗結果沒有問題，也沒有汙染可能，最大的可能就是台糖的本土豬出廠後混到了使用瘦肉精的美豬。