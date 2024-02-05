繼南靖場後 嘉縣再篩台糖另2處畜殖場

台糖被台中市府驗出含瘦肉精的梅花豬肉片產自嘉義縣水上鄉南靖畜殖場，由屏東縣信功實業屠宰加工。嘉義縣家畜疾病防治所指出，南靖畜殖場豬隻、飼料等經動植物防疫檢疫署抽驗結果為陰性，昨天解除移動管制，並對台糖另兩處畜殖場採檢送驗，結果最快今天出爐；屏東縣衛生局前天隨機抽樣一件信功生產的豬肉檢驗，初步檢驗廿一項乙型受體素均未檢出。

台糖南靖休閒廣場昨天架上仍有各式肉品，包括雪花肉片、前腿肉、豬腳、絞肉等，包裝標示皆由信功實業屠宰加工。縣府衛生局指出，將持續追蹤查核，產品若有問題會立即下架回收。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，台糖南靖畜殖場出產的豬肉被檢驗含微量瘦體素，南靖畜殖場有五五三一頭豬，二日下午抽檢十五頭豬，採血、剃毛並對飼料採樣，送防檢署化驗，結果前晚出爐都為陰性，昨天早上已解除移動管制。

林珮如說，台糖在嘉義縣有五處畜殖場，除鹿草場停養改建，東石海埔母豬場為繁殖用，昨天又對義竹岸內畜殖場、東石海埔畜殖場採檢送防檢署檢驗，結果最快今天出爐。另外，昨天同步查核畜殖場所有動物藥品、飼料添加劑，均查無不法。

屏東縣衛生局二日也會同衛福部食藥署到信功實業查核，確認產品為台糖自有畜殖場飼養的豬隻，委託信功屠宰、分切及包裝；前天食藥署南區管制中心會同屏東縣政府衛生局再到信功實地了解處理肉片生產過程及來源並稽查，衛福部食藥署副署長林金富說，調查顯示，長期以來台糖派請駐廠人員至屠宰現場監看，並記錄作業前後相關紀錄，這次查廠結果正常，檢視刀具清潔等作業流程，並無異狀。