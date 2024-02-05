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肉品市場喊話：雲林每頭豬都檢驗 安全無虞
記者昨走訪台北市吳興街市場，林姓消費者說，平常都買溫體肉，出問題的是冷凍肉品，不擔心買到有瘦肉精的肉品？王姓消費者買了一台斤二○○元的三層肉準備晚餐，價格和平常一樣，沒有變貴或降價。
攤商說目前豬肉批發價未受瘦肉精風波影響，近日批發價一公斤約八八到一○五元，零售價格不受影響，一台斤瘦肉一四○元、三層肉二○○元、腱子肉二二○元，春節前一周需求量大，價格會小漲一波，年後需求下降，價格會回來。
彰化縣社頭鄉福井食堂負責人陳朝強說，店內堅持用國產豬，如今卻傳出豬肉驗出瘦肉精很打擊業界信心，更怕讓消費者對國產豬失去信任，盼政府相關單位嚴格把關。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，彰化豬進肉品市場都得檢驗抽查，請消費者安心，目前價量都算平穩。
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