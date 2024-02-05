南北不同／北桃8縣市 預防性下架台糖梅花肉片

台糖國產安心豚梅花豬冷凍肉片遭台中市衛生局檢出微量瘦肉精「西布特羅」，農業部昨晚大動作舉行記者會，聲稱四十五件樣本全未檢出，但台北、新北、桃園、宜蘭、苗栗、嘉義市和新竹縣市等八縣市仍決定同品項肉品預防性下架；對比高雄市及嘉義、屏東、雲林、台東等縣未預防性下架，台南也僅呼籲業者自主性預防下架，呈現南北兩個世界。

同批號產品未流入北市，但台北市長蔣萬安說，已下令台糖同品項肉品預防性下架，待抽驗檢測結果確定合格才恢復上架，最快過年前公布。民進黨北市新科立委王世堅說，農曆年將至，支持蔣萬安從嚴把關食安，如果有疑慮，預防性下架是對的。

新北市長侯友宜也表示，第一時間對台糖梅花肉片展開全面稽查，正全力檢驗中；問題批號梅花豬雖沒賣到宜蘭，但安全起見仍要求賣場先下架同品項產品。桃竹苗也維持預防性下架，桃園衛生局說，市府也已送驗，六日結果出爐後再決定是否恢復上架。嘉義市衛生局表示，維持預防性下架，待更明朗結果後再恢復上架。

基隆市衛生局原本暫時預防性下架所有信功處理的台糖豬肉品，但昨晚農業部記者會指所有樣本皆未檢出後，昨深夜改請業者自主管理及決策，並期待中央盡快釐清以利後續管理。

被檢出瘦肉精的冷凍台糖梅花豬肉片主要在中南部販售，高雄市未要求預防性下架。市長陳其邁表示，衛生局會持續加強查驗各類食品；高雄市衛生局表示，因台糖已下架同品項、不同批次產品，所以高雄未啟動預防性下架。屏東縣也暫無預防性下架，但啟動市售端查核；台東縣衛生局表示，抽查未發現違規商品，未啟動預防性下架。

雲林縣衛生局指出，縣內全聯各分店接獲總公司通知即將問題肉品全下架，昨天未再查出有食安疑慮肉品還在販賣架上；嘉義縣衛生局表示，台中市查獲這批肉品未流入嘉義縣，所以無預防性下架。

台南市衛生局表示，目前暫不呼籲自主下架台糖豬肉產品，因食藥署跟台中要檢體，台糖也有申請複驗，將再依行政程序來處理。