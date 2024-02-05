中市食安處：台糖安心豚梅花肉片 18天驗6次都檢出瘦肉精

台中市食品藥物安全處上月十五日前往國防部福利事業管理處台中福利站抽檢冷凍國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅；這是近十年來國產肉品首次被查出肉品含瘦肉精，引起國人關注。不過，行政院食安辦昨天強調中央送驗四十五件樣本均未檢出乙型受體素，台中市食安處昨說明是花了十八天以兩種方法檢驗六次都檢出肉品含瘦肉精，因此才公布檢驗結果。

台中市食安處昨公布詳細檢驗方法。食安處表示，檢驗程序歷經一次初驗和兩次複驗，都各採取衛福部公告和建議的實驗方法，分別是「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析」及「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留快速萃取方法」。

檢測結果，六次裡有三次數值都是○點○○二ppm，一次○點○○三ppm，另兩次為○點○一八及○點○一五ppm。○點○○二和○點○○三ppm都集中在複驗，數值較大的○點○一八及○點○一五ppm都是初驗時的數值。

檢出含瘦肉精後，台中衛生局追溯產品序號，查出產品已銷售全聯及國防部台中福利站，通知該批肉品全數下架回收，並移請源頭製造商所在的屏東縣及台糖總公司所在的台南市衛生局處辦，也待追溯源頭屠宰加工及農業畜產等相關主管機關進一步調查釐清。依食安法規定，產品業者仍可提出複驗申請。中市食安處說，該處建構食藥安實驗室，是財團法人全國認證基金會及衛福部雙認證實驗室，前年三月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是食藥署畜肉動物用藥聯合分工專責實驗室。