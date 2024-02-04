中央公布台糖豬肉瘦肉精零檢出 王必勝籲台中提供檢體

台中市政府食安處上月，在台糖梅花肉片驗出含瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，該批肉品2730包、819公斤，目前回收165包，行政院食品安全辦公室晚間召開記者會，公布同批肉品樣品瘦肉精同樣零檢出，衛福部次長王必勝說，食藥署已在今天上午行文台中市府，喊話台中將原檢體提供給食品藥物管理署檢驗。

本次台糖被檢出「西布特羅（Cimbuterol）」的梅花豬肉，共2730包、819公斤，目前都已經完成下架作業，後續由各銷售點將產品送回公司，再進一步送回台糖，截至今天下午完成回收165件。

行政院食品安全辦公室晚間召開記者會，王必勝在記者會上表示，瘦肉精「西布特羅」檢驗定量極限值為0.001ppm，本次測出0.002ppm，屬檢測機器極限，極端低數值可能是實驗室問題，直言西部特羅是很少見的，價錢也應該相當昂貴。

王必勝說，西布特羅在人類與動物用藥都未使用，唯一有使用是在實驗室當作標準品，過去10年檢驗逾1.9萬件都未檢出，食安法第39條也規定，廠商可在15天內複驗，「我們也知道行政機關有他的考量，可以提早公布結果」。

王必勝說，這次檢驗值很低，衛福部食藥署已提醒台中市府是否更審視調查、公布，也許台中市有急於公布的理由，這樣極端低的數值有很多可能性，審慎一點是比較好的，維護食安是政府的責任，「食安很重要，可是民心安定也很重要，農家、守法廠商的權益也很重要，政府在這些判斷時，可以要更審慎、小心」。

王必勝指出，科學重要的是重現性，今天早上發文台中市政府，希望將原檢體提供給食品藥物管理署檢驗，農業部也提到，乙型受體最可能出現在飼料中，不可能只在一塊肉內檢出，如果有的話，同批次、同養殖場的也應該有，食藥署副署長林金富補充，台糖有15天申覆期，如台中市有提供原檢體，將送至食藥署的國家實驗室進行檢驗，目前尚未收到回函。