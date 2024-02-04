食藥署、防檢署年驗2到6千件

由於國內養豬戶禁用瘦肉精，從養殖到上市，分別由農業部防檢署與衛福部食藥署抽驗。衛福部指出，食藥署每月均抽驗市面上豬肉產品，平均一年兩千件，抽查對象涵蓋後市場所有通路，包括畜產品源頭製造商、販售通路（如超市、傳統市場、便利商店等）以及餐廳，共三大通路，「撲天蓋地都會查」。

農業部表示，依據防檢署近五年監測國產豬隻結果，每年檢驗豬血清與豬毛髮至少五千九百件以上，均未檢出乙型受體素。

食藥署副署長林金富表示，食藥署自民國一○三年起，要求各地方衛生單位抽驗畜產肉品含廿一項乙型受體素，即瘦肉精含量是否符合標準，已經涵蓋所有瘦肉精品項。抽查頻率為每月一次，每兩個月發布一次動物用藥稽查結果。

民國一一○年至一一二年，衛生單位依一一○年五月修正的「食品中動物用藥殘留量檢驗方法—乙型受體素類多重殘留分析」，於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端共抽驗豬肉瘦肉精一萬九千三百件，分別為國產肉品一萬五一一四件、進口肉品四一八六件，均未檢出。今年原規畫抽驗市售豬肉兩千件，現擬提高件數至兩千五百件。

林金富說，依「食品安全衛生管理法」規定，瘦肉精檢驗方式為質譜儀檢測，此次在台糖肉品檢出禁用瘦肉精「西布特羅」○・○○二ppm，儀器檢測極限值為○・○○一ppm，依規定應不得檢出。

農業部畜牧司代司長江文全說，目前還在調查信功屠宰場，該屠宰場並未停止作業，此外，台糖豬肉的產銷履歷驗證機構為中央畜產會，也已請畜產會赴台糖養豬場現場溯源，並就產品製造過程進行抽樣，而若台糖違反產銷履歷規定，最重會終止驗證，並依食安法開罰，另若牧場有使用來歷不明及未經核准的動物用藥品，經查違法者，可處六萬至卅萬元罰鍰。