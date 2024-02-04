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春節前爆食安問題！又是地方驗出 立委批中央失能

聯合報／ 記者游振昇余采瀅屈彥辰林縉明林琮恩／連線報導
嘉縣水上鄉南靖農場社區內的南靖畜殖場飼養的豬隻，加工製成冷凍豬肉，被檢驗出有瘦肉精，昨天畜殖場大門深鎖。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣水上鄉南靖農場社區內的南靖畜殖場飼養的豬隻，加工製成冷凍豬肉，被檢驗出有瘦肉精，昨天畜殖場大門深鎖。記者呂慧瑜／攝影

台中市府驗出台糖的國產肉片含不得檢出的瘦肉精，多名立委昨批評，年節前竟抓出重大食安問題，「這個政府不是螺絲鬆了，而是螺絲掉滿地」；而且近來總是地方政府先驗出食安問題，中央部會的食安管理進入「失能」等級，要求中央落實源頭查核。

立委楊瓊瓔表示，去年十月發生「美豬洗產地事件」，行政院長陳建仁多次宣稱稽查海關、進口通路和銷售端兩萬多件豬肉，都是萊劑零檢出，現在地方稽查卻發現國產的瘦肉精肉品，這要民眾如何安心？中央食安會報有無發揮效果？看守內閣在選後，也應上緊發條。

楊瓊瓔說，台糖是國營事業，代表政府，所以很多民眾會特別選用台糖肉品，但台糖聲明的態度根本跟卸責沒兩樣，她無法接受，台糖應啟動內部調查，並在一定期限內交出報告，透明公開給全體國人。

立委廖偉翔也批評，年節前竟抓出重大食安問題，「這個政府不是螺絲鬆了，而是螺絲掉滿地」。他說，蔡政府吹噓食安五環成效，但一再發生「美豬混成加豬、英豬」、「美豬混成羊肉」、甚至「進口蛋變國產蛋」等重大食安事件，現在連國產豬「安心豚」都出問題，食安大破功，人民怎麼安心？

立委黃健豪表示，過去政府說國產豬肉不會有瘦肉精，結果卻被地方查出來，這幾年政府在食安管理已經沒有公信力，衛福部應該啟動源頭稽查，才能重拾民眾信心。

民眾黨立委張啟楷要求政院補破網，農業部、衛福部應檢討把關瘦肉精等管制藥品的機制，並做報告，立法院開議時在相關委員會報告並接受質詢，嚴肅面對問題及改正。

對於立委批評為何總是地方先驗出食安問題，食藥署副署長林金富僅表示，對委員指教沒有回應，食藥署均依法行事。

台糖 瘦肉精 豬肉

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