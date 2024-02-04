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瘦肉精均勻分布在肉片 應非屠宰汙染

聯合報／ 記者潘欣中黃寅萬于甄呂慧瑜葉冠妤／連線報導
國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精，違反食安法規定。昨天在各賣場已不見該項肉品，只剩同類型其他肉品販售。記者許正宏／攝影
國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精，違反食安法規定。昨天在各賣場已不見該項肉品，只剩同類型其他肉品販售。記者許正宏／攝影

台糖梅花肉片被驗出含瘦肉精，引發外界譁然，台糖推測是委外商屠宰過程不慎導致交叉汙染，代工屠宰業者、屏東信功公司駁斥「不可能」，問題應在養豬場的飼養過程。驗出瘦肉精的台中市衛生局認為，經反覆檢驗，瘦肉精均勻分布在肉片，應不是刀具受汙染。由於信功也做進口豬肉，被懷疑可能混入他國含瘦肉精豬肉。究竟哪個環節出問題，至今眾說紛紜，真相未明。

信功實業公司創立卅八年，是屠宰、分切、加工的一貫工廠，有「肉品界的台積電」美名，也是台灣第一家榮獲日本農林水產省及新加坡農糧獸醫局認證的加熱肉品外銷指定工廠，信功肉品也多在高檔超市販售。

屏東縣衛生局前天和昨天兩度到信功加工廠查核，衛生局表示，信功與台糖有簽訂優先契約，屠宰順序為先屠宰台糖肉豬，再屠宰公司自家肉豬，屠宰及分切作業產線更換時，也會全面清潔消毒，台糖並有專人駐點，初步研判交叉感染可能性低。

信功公司表示，代工屠宰豬隻包含台糖、契作戶及自家飼養豬隻，另也進口西班牙及加拿大豬進行分切包裝再外銷至日本，瘦肉精不可能在屠宰、分切、包裝的生產過程出現，被驗出的食材裡均勻分布瘦肉精，問題一定出在養豬場飼養過程造成，公司配合相關調查，協助產品溯源。

台中市衛生局長曾梓展表示，經反覆檢驗肉片，發現肉裡都存在○點○○二ppm的瘦肉西布特羅，初步判斷應該不是刀具面受汙染，而是食材裡均勻分布瘦肉精，且國內近十年檢驗一萬九千多件國產和進口豬肉，都未曾檢出瘦肉精，此次檢出應從源頭飼養到產品端每一環節都該調查清楚。

台糖公司設址台南市，台南市衛生局表示，已責令要求台糖公司提供豬隻來源牧場、相關違規產品數量及下游客戶等資料，並回報下架回收情形，並通知下游所轄衛生局監督下架回收及銷毀違規產品。

除了下架產品，消基會呼籲，主管機關及台糖公司本身更應亡羊補牢，徹底調查檢視其豬隻飼養或飼料生產全部環節找出問題所在；農政單位也應主動查明真相，從豬隻飼養、屠宰、分切、加工等各個環節嚴加調查，查明真相對外說明。

被驗出瘦肉精的台糖肉品由台糖嘉義水上鄉的南靖畜殖場飼養，嘉縣府昨採血十五頭豬、剃毛、採飼料，化驗結果全為陰性，今早解除交易等管制。昨養殖場大門深鎖。記者呂慧瑜／攝影
被驗出瘦肉精的台糖肉品由台糖嘉義水上鄉的南靖畜殖場飼養，嘉縣府昨採血十五頭豬、剃毛、採飼料，化驗結果全為陰性，今早解除交易等管制。昨養殖場大門深鎖。記者呂慧瑜／攝影

台糖 瘦肉精 豬肉

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