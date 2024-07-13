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掃蕩前先通報賭場 嘉義警羈押停職

聯合報／ 記者魯永明邵心杰李宗祐／嘉義報導
檢方指揮市警局等相關局室，針對涉嫌賭博、洩密羅姓員警及柳姓業者，同步搜索及拘提到案，檢方認羅涉嫌重大，向法院聲押獲准。記者魯永明／翻攝
檢方指揮市警局等相關局室，針對涉嫌賭博、洩密羅姓員警及柳姓業者，同步搜索及拘提到案，檢方認羅涉嫌重大，向法院聲押獲准。記者魯永明／翻攝

嘉義市竹園派出所羅姓警員被控與柳姓好友開設德州撲克賭場，還洩露警方掃蕩賭博專案時間，讓柳男規避查緝，第一警分局發現後報請檢方指揮偵辦，前天搜索約談兩人到案，雙方往來金流有八十多筆，金額上百萬元，檢方漏夜訊問後認為羅男涉犯洩密、包庇賭博等罪，聲押獲准，柳男以三萬元交保，市警局依規定將羅男停職，追究相關人員考監不周責任。

嘉義市第一警分局長何明祥說，柳男經營線上賭博網站，經查扣手機發現曾營德撲賭場，發現警方有次掃蕩賭博專案行動，疑被羅男以LINE軟體透露給柳男，研判羅男有涉及賭博、洩密等情事。

檢警調查，羅男自二○二一年九月與柳男開設德州撲克賭場，從中牟取暴利，期間曾洩露職務上警方掃蕩賭博專案時間等秘密，使得柳男規避警方查緝。

據了解，廿八歲的羅男二○二一年分發第一警分局偵查隊擔任偵查佐，因認為不適任請調南門派出所，去年八、九月調往竹園派出所，羅男平日勤務正常，傳出涉賭遭押，同事感到意外。

嘉義地院指出，羅男僅坦承有到柳男賭場賭博，但否認包庇或洩密，但依據柳男的證述、LINE對話紀錄截圖等事證，加上帳戶資金紀錄顯示，羅男、柳男二年多來匯款金額高達八十多筆，金流往來密切，足認羅男范罪嫌疑重大，本案犯案時間超過一年，賭場規模不小，參與人數及金額眾多，認有羈押禁見必要。

德州撲克 賭博 賭場

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