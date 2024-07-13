擦擦筆勤務表造假 台中七警被法辦

台中市警局第六分局交通分隊被爆出警員集體以「代簽」方式竄改勤務表，蔡姓小隊長為便宜行事，指示六名隊員使用「擦擦筆」在勤務表上幫他代簽，待自己上班後擦掉重簽，以此製造正常出退勤假象，警方已將七名警員記過、申誡懲處，為釐清有無詐領加班費，依詐欺罪函送檢方偵辦。

台中第六分局負責台中西屯區治安、交通，因轄區發展快速，包括市政府、市議會及七期商業區等，尤其交通事故量非常繁重，第六分局交通隊也多達四十多名警力。

蔡姓小隊長被檢舉近二、三年於交通分隊期間，疑為便宜行事，遇上自己有事無法準時上班，就指示六名隊員，使用擦擦筆在出退勤紀錄表上，先簽上警員自己名字，待蔡男實際上班，再將字跡擦掉重新簽名。

警方調查發現，擦擦筆墨水有其特性，就算擦掉後於零下十度低溫，仍會顯現筆跡，直接將歷年出勤紀錄等統統送進冷凍庫。

經清查發現，近二、三年來約有十幾筆代簽紀錄經「冷凍現形」，也確認當時蔡男指示隊員代簽時，是由隊員簽上自己名字，由於出勤紀錄與請領加班費有關，警方將蔡男列依詐欺罪嫌疑人，其餘六名警員列關係人，全案函送台中地檢署偵辦。

中市警第六分局指出，蔡男記過二次，改調行政警察職務、調整服務地區，其餘六名警員分別記申誡，同樣改調行政警察、調整服務地，時任蔡姓、柯姓分隊長，因督導不周也記申誡。