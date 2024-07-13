新聞眼／誰能幫基層扛住壓力？警政署長魄力決定警紀

新竹市警察局廿八官警涉及「抽白單」遭檢調約談，其中廿一人被檢方聲押；台中市七名交通警察用「擦擦筆」，偽造出勤紀錄遭法辦；嘉義市派出所警員，涉包庇線上賭博網站遭羈押禁見，短短一天就爆發數起警界重大風紀案，督察系統出身的警政署長張榮興，應拿出魄力大刀闊斧整頓。

賴清德總統上任後，十二個小時內火速核定台北市警察局長張榮興陞任警政署長，顯見賴總統對張榮興抱有相當期待，當時張榮興強調，未來帶領全國八萬警察大軍，除了基本的治安、交通，更會要求警紀。

不過，接二連三的警紀案件爆發，衝擊社會對警察的信心，近年政府不斷提高警察待遇，張榮興上任後，立即簡化重疊性工作，透過業務精簡，盼警察能專心本職工作，但仍有警界害群之馬，因一時貪念或懶散，導致警紀敗壞，果然如張榮興上任前受訪所說，「再好的績效都抵不過一件風紀案件」。

警紀案件爆發，不外乎有貪念或過於懶散，但也有警方長期淪為政治人物服務工具的陋習所致，以地方警察而言，面對民代或高官不合理要求，有多少基層警察能抵擋壓力？

就算滿心不甘，又有多少長官願意替基層警員扛起肩膀上的壓力，向政治人物說「不」，實務上更多的是私下配合，換來暫時平穩的流水官途，甚至是升官助力。

督察系統出身的張榮興，過去擔任警政署督察室主任時，面對八八會館案件明快處置，化解外界對警紀疑慮，張榮興熟悉警界與地方互動生態，此時應該拿出魄力，塑造警察專業、中立形象，力擋外界不合理要求與誘惑，且須在人事安排上，以專業為考量，杜絕政治力介入，避免人事受外界干擾及誘惑，方為正本清源之道。