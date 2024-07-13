竹警關說「抽白單」聲押21人 1人羈押禁見

新竹地檢署偵辦新竹市警局保安科秘書宋瑞展包庇電玩案，意外扯出宋男關說「抽白單」案外案，調查局前天再度發動搜索，約談廿八名涉案員警，檢方複訊後昨天罕見聲押廿一官警，法院認為一分局偵查隊偵查佐張家文有串滅供之虞，裁定羈押禁見，其餘人全數以三至卅萬元交保，部分限制出境或住居。

遭聲押官警還包括一分局二組組長潘育華（卅萬交保）、文華所長吳俊明（卅萬交保）、北門所長李正峻（廿萬元交保）、副所長林吉龍（五萬交保），均限制住居；另七名遭約談官警中，一分局呂姓巡佐五萬元交保，兩線四星交通隊長郭彭賢等六人請回。

據了解，台北市調查處鑑定宋瑞展手機通訊軟體，意外發現宋男常受民代或有力人士關說，幫忙「處理」逕行舉發的違規白單，次數相當頻繁，近三年內抽掉卅幾張單子，直到近期都還在持續。

宋男是透過派出所、交通隊官警幫忙「處理」白單，懷疑這七人與宋男關係密切，可能還集體包庇電玩，因此搜索九處地點，約談相關人到案，有人鉅細靡遺供出銷單流程，讓檢方意外再比對出還有廿一名官警涉案，緊急傳喚出庭。

廿八名被約談官警中，以北門派出所最為慘重，包含正副所長李政峻、林吉龍在內就有十四名官警被調查，一度讓派出所無法維持轄區治安運作，分局緊急由內外勤調派人力支援才勉強撐住。

新竹徹查警抽白單 製表／地方社會中心

約廿律師到庭辯護

昨天下午法院開羈押庭時，一分局長羅裕成、二分局長林炎巨率警友會出資聘請的律師團到場，「一人一律師」，約廿名律師到庭為員警辯護。

檢調鎖定電玩案部分，可能向上追溯，新竹市政府人員也可能列調查對象。傳聞地方多位民代關說抽單，都是透過宋瑞展處理，因此留下紀錄，宋男在地方交友廣闊，員警們畏懼他官階，「不敢說不」。

基層員警指出，若遇長官或民代「關心」，警員礙於上級、地方人情壓力，只能抽單不罰，甚至有員警乾脆記下民代、長官車號不敢開單，若遭民眾檢舉只能硬著頭皮先開白單，事後撤銷。

北門所、文華所位於新竹市中心，轄區內涵蓋北大路、經國路等交通要道，還有遠百、城隍廟商圈，交通壅塞、違停嚴重，若現場若找不到車主簽紅單，則會開白單通知，後續再依執法程序開單，員警面臨抽單壓力。

新竹市警局督察長張明盛說，若有員警因涉貪羈押，將依規定停職，行政處分則有待案件偵結再議。

記者李隆揆／台北報導

新竹市警局廿一名員警因協助「銷單」遭檢方聲押禁見，北部有官警說，警派出所及公關單位確實偶有民代、警友、地方人士關說銷單，讓員警執法壓力很大。

過去部分員警會「想辦法」銷單，像是開了白色標示單後，不建檔開立紅單，或自掏腰包把罰鍰繳清，案件仍然成立，至少不違法，但委屈只能塞肚裡。

不過，台北市已使用警用載具開單，在開標示單的同時就建案列管，若要銷單就必須有合乎規定的理由，經審核通過才能銷單，關說者自知銷單只有一條路，「就是警察自己繳罰單」，也就不太好再開口為難。