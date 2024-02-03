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陽光行動／基層警盼組工會爭權益

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
基層警察認為，機關生態封閉，內部申訴怕被秋後算帳，政府應准許警察組工會爭權益。（圖為示意圖，非當事員警）。圖／聯合報系資料照片
基層警察認為，機關生態封閉，內部申訴怕被秋後算帳，政府應准許警察組工會爭權益。（圖為示意圖，非當事員警）。圖／聯合報系資料照片

近年警察盛行上臉書反映意見，基層認為，機關生態封閉，內部申訴怕被秋後算帳，政府應准許警察組工會爭權益。

台灣警察工作權益推動協會理事長陳建宏說，美國、加拿大、香港及不少歐洲國家如德國，均有警察工會，政府應修工會法讓警察組工會，工會與機關協商未果後可怠工，維持受理報案等基本運作，但不開罰單，降低對社會衝擊，罷工也須通過工會大會及事先公告，具嚴謹程序。

他說，申訴管道不暢通，匿名申訴，督察單位可能不處理，具名怕「黑掉」被惡整，如督察緊迫盯人，發現慢一、二分鐘到勤等小缺失就懲處。

台灣警察權益關懷協會副理事長高振修說，匿名申訴恐被查出或因反映事項而被猜出身分，基層心存顧忌；他解釋，警察生態不健康，曾有派出所長得罪長官被督察室「和風專案」，一群人督導三、四個小時，或甲分局督乙分局、乙分局督甲分局，「競賽」督導缺失及處分多寡。

對警察網路爆料文化，他坦言難免有「黑函」，但幹部不一定知道基層問題，很難看清自身缺點，應攤在陽光下檢視，不過近年上級對網路言論重視程度降低，他支持組工會，透過協商訂出合理績效標準。

警政署說，受理具名申訴依規調查，匿名檢舉也會訪查是否屬實；法律規範及銓敘部歷來函釋，公務員結社組織，應組公務人員協會非工會，警察工作性質特殊，攸關民眾重大權益，是否得依工會法行使權利待商榷。

網路 績效 罰單 警察

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