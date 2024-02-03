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新聞眼／勤務回歸專業 正視員警心理問題
嚴格來說，現代人本來就有很多的壓力及心理方面問題，警察是高壓力族群，甚至可能在生死邊緣徘徊，心中壓力遠比一般人更大，儘管各警察單位設置心理輔導機構，但實際上卻沒有多少警察願意求助，怕不慎洩露身分被貼上標籤；負責心理輔導的機關也不受上頭重視，說穿了就是不受待見。
每當重大社會新聞發生時，政治人物及警政高層就會要求各警察單位限時交出績效，對社會有交代，警察要有治安績效雖說是職責應為，但不可否認，部分專案安排是為讓高層臉上好看的面子工程，強行要求警察拼命，若這時一名警察面臨感情、身疾或財務壓力時，內外交迫情況下，難免出現想不開的情緒。
警察工作應該要回歸專業，不能淪為政治人物作秀的工具，帶給基層警員不必要的工作壓力；其次警界應該重視警察心理衛生問題，不能將心理輔導機構視為冷衙門，必須正視並承認警察也有心理問題，求助不可恥，就像生病要看醫生般自然。
同時要培養幹部有心理衛生的認知與辨識能力，才能夠及早發現員警的異狀，更重要的是，不管是員警面臨感情、身疾或財務困擾時，有專業渠道可以協助，讓警察知道自己有後盾，才能減少警察輕生現象。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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