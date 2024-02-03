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陽光行動／績效壓力大 警察身心俱疲元凶

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
警察工作高壓且繁重，但有情緒困擾的員警往往不願主動尋求協助（圖為示意圖，非當事員警）。記者李隆揆／攝影
警察工作高壓且繁重，但有情緒困擾的員警往往不願主動尋求協助（圖為示意圖，非當事員警）。記者李隆揆／攝影

前年警察節前一天，國道警察局第六大隊竹林分隊柯姓警員舉槍自戕，當天花蓮縣花蓮警分局軒轅派出所林姓警員在分局旁開槍輕生，均傳有關職場霸凌@=。警方表示經查未涉管理不當，但警界周知「高壓管理」長年存在，加上績效評核多、勤休方式混亂及行政協助繁雜，造成警察身心負擔。

台灣警察權益關懷協會副理事長高振修說，一有疏忽，長官動輒辱罵，有輕生傾向者已處於極度悲傷及痛苦，再受刺激可能走上絕路。

他認為績效壓力最大，專案持續不斷是身心俱疲元凶；以他剛從警時為例，派出所每人每月要酒駕二件、贓車三輛、闖紅燈罰單卅張、毒品或竊盜等刑案一件，全所績效前三名者記嘉獎、倒數三名申誡。

近年警察自殺死亡人數 製表／李奕昕
近年警察自殺死亡人數 製表／李奕昕

「每天看到太陽的時間都不一樣…」他批評，除績效制度，以往拆班嚴重，員警作息混亂、睡眠不足，勤休新制後改善，但仍有「黑班」；且行政協助「垃圾勤務」太多，如幫民事法庭查訪房屋有無住人或所有權人、隨環保局人員挨家挨戶宣導登革熱防治、新冠疫情期間稽查未戴口罩及疫調，根本不是警察業務，但長官扛不住壓力「包工程」。

台灣警察工作權益推動協會理事長陳建宏說，有幹部罵三字經、嗆「怎麼不去死」，屬不當言語，機關應要求合理的領導統御方式，追蹤有不良紀錄的幹部是否改善；霸凌不一定來自言語，有時是不讓休息，有派出所長對特定警員多編排路檢、交通整理等較繁重勤務，或以績效未達標不准休假，因口頭駁回不讓送假單，未留紀錄。

他說，勤務延長、停休、緊急召回是家常便飯，他曾在世大運、太陽花學運連續停休半個月，幹部則常休假時被長官召回；另外，績效要求過高，機關從未合理解釋如何訂出標準，還有派出所在分局要求後自行加碼。

因應社會重視職場霸凌，警政署去年三月訂定警察機關職場霸凌防治及處理作業要點，接獲申訴由督察單位調查，必要時得聘請專家學者協助評議。據了解，不止一個警察局曾聘專家學者協助調查，但未成案，警政署也未統計全國調查件數。

警政署說，不會忌諱檢討職場霸凌事件，另去年起警察機關輪班輪休人員勤休實施要點上路，管控上班時數。

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