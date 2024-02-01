快訊

立法院長連任失利！游錫堃「因個人規劃」即刻請辭 王正旭遞補

大學上課煮火鍋也OK？ 教授挺學生「沒打擾他人做啥都行」

二輪投票勝出 「辣個男人」韓國瑜獲54票當選立法院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜：基隆捷運是北北基重要路網 會儘速興建

中央社／ 新北1日電
新北市長侯友宜（左3）1日率領市府團隊在泰山區公所召開行動治理座談會，他在會中就交通建設、污水下水道接管工程、塭仔圳重劃區規劃及對里基層工作經費運用的調整等進行討論，聽取地方意見。 中央社
新北市長侯友宜（左3）1日率領市府團隊在泰山區公所召開行動治理座談會，他在會中就交通建設、污水下水道接管工程、塭仔圳重劃區規劃及對里基層工作經費運用的調整等進行討論，聽取地方意見。 中央社

新北市長侯友宜今天針對基隆捷運獲中央核定表示，基捷是北北基重要路網，中央和地方會做好協調溝通，儘速興建完成。至於淡北道路明天開工，他強調會做好交維降低交通衝擊。

侯友宜今天上午率領市府團隊在泰山區公所召開行動治理座談會，會前接受媒體訪問時針對基捷獲核定一事表示，基隆捷運是北北基重要交通路網，新北市會負起興建，以及未來如何建構北北基的營運方式。

他表示，基捷興建涉及中央和地方權責分配，希望能做好溝通協調，讓基捷能儘速興建完成。

由於淡北道路預定明天開工，侯友宜表示，淡北道路可打通淡水地區經濟、交通、觀光、休閒，是一條救命道路。開工後難免會有交通上挑戰，市府會做好交維計畫，讓交通的衝擊降到最低。

侯友宜在座談會中就交通建設、污水下水道接管工程、塭仔圳重劃區規劃及對里基層工作經費運用的調整等進行討論，聽取地方意見。

侯友宜表示，塭仔圳市地重劃工程一定會在115年完工，屆時，包括貴子坑溪也會完成整治，同時會全力推動並爭取中央核定泰板輕軌案。

民政局表示，座談會中討論各項提案，其中，五股交流道改善計畫，包括新增北出匝道於跨越楓江路口後再下地銜接新五路，及台65線往高速公路方向新增匝道跨越楓江路銜接北入匝道，交通局表示，高公局已於去年5月開始施工，預定116年4月可完工。

侯友宜 基隆捷運

延伸閱讀

蘇巧慧批對淡北道路壅塞提不出解方 侯友宜：會把衝擊降低

基捷盈虧權責、資產持有尚未有共識 侯友宜：努力溝通

侯友宜行動治理到林口 都市發展快會中關注交通建設

侯友宜現身新北黨部餐會 承諾加倍奉還做這事

相關新聞

基捷資產分配無共識 新北喊話中央：請通車前3年協調好

基隆捷運綜合規畫報告1月31日獲行政院核定，新北市府正式接手啟動基本設計作業，不過基捷盈虧與資產持有目前未有共識。新北市...

侯友宜：基隆捷運是北北基重要路網 會儘速興建

新北市長侯友宜今天針對基隆捷運獲中央核定表示，基捷是北北基重要路網，中央和地方會做好協調溝通，儘速興建完成。至於淡北道路...

多條捷運路線選後火速通過藏政治考量？蔣萬安樂見進展

行政院昨天火速核定基隆捷運綜合規畫報告，不過有藍委質疑，民進黨卸任的前立委蔡適應及賴品妤先前率先在臉書披露基捷及汐東線核...

基捷不應由基隆負擔虧損 謝國樑：中央和新北老大哥要多幫忙

行政院昨天核定基隆捷運綜合規畫案，針對未來基捷盈虧的責任與資產的分配尚無共識，有待中央與北北基三市協調。基隆市長謝國樑今...

中捷綠線延伸有但書 彰縣府：可促彰東都市計畫加速進展

台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究昨天終獲行政院核定，但交通部仍設有但書，後續的綜合規畫要等彰東都市計畫核定後，才能提...

批中捷遭中央大小眼 中部新科藍委羅廷瑋：欺負台中人走著瞧

第11屆立委今就職，國民黨立委羅廷瑋在台中鄉親與親友陪同下完成宣示，表示中捷藍線雖獲行政院核定，但中央、地方經費補助比例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。