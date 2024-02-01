侯友宜：基隆捷運是北北基重要路網 會儘速興建

新北市長侯友宜今天針對基隆捷運獲中央核定表示，基捷是北北基重要路網，中央和地方會做好協調溝通，儘速興建完成。至於淡北道路明天開工，他強調會做好交維降低交通衝擊。

侯友宜今天上午率領市府團隊在泰山區公所召開行動治理座談會，會前接受媒體訪問時針對基捷獲核定一事表示，基隆捷運是北北基重要交通路網，新北市會負起興建，以及未來如何建構北北基的營運方式。

他表示，基捷興建涉及中央和地方權責分配，希望能做好溝通協調，讓基捷能儘速興建完成。

由於淡北道路預定明天開工，侯友宜表示，淡北道路可打通淡水地區經濟、交通、觀光、休閒，是一條救命道路。開工後難免會有交通上挑戰，市府會做好交維計畫，讓交通的衝擊降到最低。

侯友宜在座談會中就交通建設、污水下水道接管工程、塭仔圳重劃區規劃及對里基層工作經費運用的調整等進行討論，聽取地方意見。

侯友宜表示，塭仔圳市地重劃工程一定會在115年完工，屆時，包括貴子坑溪也會完成整治，同時會全力推動並爭取中央核定泰板輕軌案。

民政局表示，座談會中討論各項提案，其中，五股交流道改善計畫，包括新增北出匝道於跨越楓江路口後再下地銜接新五路，及台65線往高速公路方向新增匝道跨越楓江路銜接北入匝道，交通局表示，高公局已於去年5月開始施工，預定116年4月可完工。