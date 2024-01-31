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海委會辦海污事故兵推 跨部會培養應變團隊

中央社／ 高雄31日電

海洋委員會為強化水域意外污染事故處理，邀集2023年被派赴法國受訓人員，模擬情境分組應變，主委管碧玲現場給予回饋，盼日後擴大舉辦，結合各機關力量，減少災害風險及損失。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，海洋污染樣態複雜，需要高度專業應處，海洋保育署自2018年起，派遣人員至到法國水域意外污染事故研究調查中心受訓。

2023年由海委會副主委吳美紅率海保署、海巡署、國家海洋研究院、環境部化學物質管理署、內政部國家公園署、交通部航港局及台中市、彰化、屏東、澎湖、金門及連江縣政府等25名人員，到法國接受海洋污染防治專業訓練，全員完訓獲國際海事組織訓練課程證書。

海委會表示，秉持「預防為先，強化應變」原則，邀集2023年完訓人員組成應變團隊，設定1艘載運丙烯酸甲脂及醋酸乙烯脂的化學輪，行經台灣海域遇險，漂流至澎湖目斗嶼北方的假想情境，要求參與人員分組討論。

管碧玲現場聽取人員報告，逐一給予回饋，並要求日後擴大邀請歷年受訓人員參加，結合各機關力量，發揮智能與凝結默契，探討各種因應策略，找到最有效應變方法，在災難發生時能共同迅速應處，減少風險及損失。

法國 管碧玲 澎湖

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