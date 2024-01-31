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專家：陸試圖抹去海峽中線

聯合報／ 記者洪哲政／高雄報導

中國民航局宣布，將自二月一日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運作效率。軍事專家認為，中共之舉不但壓縮我空防縱深及預警時間，更是試圖徹底抺去、否認海峽中線的存在；此舉刻意略過與我民航局的協調，未來若航機有機械故障、惡劣天氣需避讓狀況，將肇致潛在飛安問題。

國家政策基金會副研究員揭仲表示，M503航道過去經馬政府向中共交涉，以及兩岸民航局交涉後，中共民航機在飛行時，我方辨識可獲得一個緩衝時間；但中共民航局現在發布的做法，航機很容易就越過中線。他認為，中共之舉不但壓縮我空防縱深及預警時間，更是試圖徹底抺去、否認海峽中線的存在。

揭仲說，在取消飛行偏置措施並啟用W122、W123航線由西向東銜接M503航線後，由於M503離中線與我方在中線以東的限航區極為接近，使中共民航機越過中線，甚至我方所畫設限航區的機率恐將明顯增加，不僅使中線被淡化，也形同用技術手段，否定我方依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。

國防專家蘇紫雲表示，中共片面宣布M503 南向航路偏西飛行措施，主要是政治考量，但由於航線貼近台海中線及台北飛航情報區，將形成國防的防空警戒與飛安威脅，尤以民航安全影響更明顯。

陸氣球飄台 美智庫：海空施壓延伸

【國際中心／綜合報導】美國「國會山莊報」一篇文章寫道，在台灣總統大選前後，幾乎每天都有氣球飛入台灣空域，分析家認為，這是中國企圖削弱台灣獨立的最新行動一環。

美國智庫「蘭德公司」資深政策研究員甘尼斯認為這是中方空中和海上施壓行動的「延伸」，也是「有關加強監視的信號」，但她也說，「氣球是大問題，但沒有大到會挑起衝突或危機，尤其如果台灣置之不理」。

約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽說，這些氣球是中國削弱台灣獨立性的策略一環。他說：「他們基本上在試圖擠壓空域，然後盡可能地模糊台灣與中國大陸的界線。他們在製造一種不再有明確界線的現狀。」

中共 M503 航線

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