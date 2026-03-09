聽新聞
台灣燈會搭接駁「送乖乖」 嘉縣府推限量3000包鼓勵低碳賞燈
嘉義縣政府為鼓勵民眾參與台灣燈會時多利用大眾運輸，減少交通壅塞並降低碳排放，聯手乖乖公司推出「搭接駁送乖乖」活動。今天起至12日平日期間，民眾只要搭乘燈會接駁車，即可在下車點免費獲得限量乖乖餅乾1包，邀請遊客以低碳方式輕鬆暢遊燈區。
縣府表示，這次活動響應ESG及推動低碳旅遊理念，3月9日至12日下午2時起，於接駁車下車點發送乖乖餅乾，每日限量3000包，每人限領1包，送完為止。贈送產品包含乖乖香辣、5香風味、孔雀奶脆餅乾及孔雀香酥脆香魚口味，採隨機發送。縣府表示，希望透過貼心贈禮，鼓勵遊客利用大眾運輸，讓賞燈之旅更便利舒適。
燈會接駁車共設置4處主要搭乘點，包含台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（Kano公園）、高鐵嘉義站接駁區及朴子轉運站，民眾可依行程就近搭乘。2026台灣燈會除精彩燈飾與展演，也持續推動綠色旅遊與永續理念，誠摯邀請全國民眾來嘉義感受燈會魅力。
