台灣燈會搭接駁「送乖乖」 嘉縣府推限量3000包鼓勵低碳賞燈

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣府攜手乖乖響應ESG ，3月9日起搭燈會接駁車免費領餅乾。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府攜手乖乖響應ESG ，3月9日起搭燈會接駁車免費領餅乾。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府為鼓勵民眾參與台灣燈會時多利用大眾運輸，減少交通壅塞並降低碳排放，聯手乖乖公司推出「搭接駁送乖乖」活動。今天起至12日平日期間，民眾只要搭乘燈會接駁車，即可在下車點免費獲得限量乖乖餅乾1包，邀請遊客以低碳方式輕鬆暢遊燈區。

縣府表示，這次活動響應ESG及推動低碳旅遊理念，3月9日至12日下午2時起，於接駁車下車點發送乖乖餅乾，每日限量3000包，每人限領1包，送完為止。贈送產品包含乖乖香辣、5香風味、孔雀奶脆餅乾及孔雀香酥脆香魚口味，採隨機發送。縣府表示，希望透過貼心贈禮，鼓勵遊客利用大眾運輸，讓賞燈之旅更便利舒適。

燈會接駁車共設置4處主要搭乘點，包含台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（Kano公園）、高鐵嘉義站接駁區及朴子轉運站，民眾可依行程就近搭乘。2026台灣燈會除精彩燈飾與展演，也持續推動綠色旅遊與永續理念，誠摯邀請全國民眾來嘉義感受燈會魅力。

今晚6時30分，法國Planète Vapeur機械巨獸馬戲團，將於燈會縣府舞台登場。圖／嘉義縣政府提供
今晚6時30分，法國Planète Vapeur機械巨獸馬戲團，將於燈會縣府舞台登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義燈會人潮爆滿…在地人指1重點「不塞爆才怪」 勸多一點體諒

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣盛大登場，不過因人潮太過擁擠，不僅1.2萬汽車停車格全都停滿，更出現有近萬人排隊等接駁車的場景。一名嘉義在地人發文，稱嘉義市區的常住人口都不到20萬人了，這次燈會有200萬人湧入太保這個小鄉鎮，「不塞爆才怪」，勸民眾多體諒一點。

台灣燈會搭接駁「送乖乖」 嘉縣府推限量3000包鼓勵低碳賞燈

嘉義縣政府為鼓勵民眾參與台灣燈會時多利用大眾運輸，減少交通壅塞並降低碳排放，聯手乖乖公司推出「搭接駁送乖乖」活動。今天起至12日平日期間，民眾只要搭乘燈會接駁車，即可在下車點免費獲得限量乖乖餅乾1包，邀請遊客以低碳方式輕鬆暢遊燈區。

主燈超吸睛！桃園燈會今晚落幕 12天湧167萬人次

為期12天的2026桃園燈會今晚落幕，今年燈會以「飛馬耀桃園」為主題，自2月25日起於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園展出，結合桃園「航空城」城市意象與生肖馬的奔騰精神，打造科技感十足的國門盛會，市府統計12天展期共吸引超過167萬人次湧入現場。

嘉義燈會人潮湧現 交通部加碼30輛接駁車支持疏運

2026嘉義燈會自3月3日開燈，將持續至3月15日止，為期13天。活動開幕以來好評不斷，3月7日迎來首個假日，天氣晴朗帶動大量賞燈人潮與車潮湧入。為確保後續活動期間交通順暢、疏運有序，交通部8日上午由政務次長陳彥伯赴嘉義縣永慶高中指揮中心召開交通疏運會議，嘉義縣副縣長劉培東率縣府團隊出席。會中針對接駁運能、交通引導與通訊服務等議題提出強化措施，中央各單位也承諾全力支援。

嘉義燈會首周末動員千人服務 接駁車破千班次仍難消化人潮

台灣燈會昨天迎來首個周末假期，單日賞燈人次突破200萬名，導致燈區周邊人流與車流自下午起便陷入飽和。即便現場動員警察、消防及志工等1286人次投入服務，且接駁車加開至53輛、行駛超過1000班次，仍難以完全消化短時間內匯集的龐大人潮。昨天下午出現驚人人潮，縣長翁章梁不得不在臉書發文，「還沒出門的，請大家擇期再來賞燈」。今天周日假日節目精采，也持續考驗周邊交通疏導。

台灣燈會大遊行吸引上萬人 千架無人機燈光秀點亮夜空

2026台灣燈會今晚迎來最高潮「TEAM TAIWAN大遊行」，恰逢WBC世界棒球經典賽，上萬人齊聚為中華隊加油，遊行開始前千架無人機演出燈光秀，隨後30組表演團隊接力上陣，沿著燈區盛大踩街，縣長翁章梁攜手妻子劉莉英參加，將嘉義夜晚推向最高潮。

