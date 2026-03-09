快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義燈會人潮爆滿…在地人指1重點「不塞爆才怪」 勸多一點體諒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名嘉義在地人稱嘉義市區的常住人口不到20萬人了，燈會有200萬人湧入太保「不塞爆才怪」。記者李宗祐／攝影
一名嘉義在地人稱嘉義市區的常住人口不到20萬人了，燈會有200萬人湧入太保「不塞爆才怪」。記者李宗祐／攝影

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣盛大登場，不過因人潮太過擁擠，不僅1.2萬汽車停車格全都停滿，更出現有近萬人排隊等接駁車的場景引發抱怨。一名嘉義在地人發文，稱嘉義市區的常住人口都不到20萬人了，這次燈會有200萬人湧入太保這個小鄉鎮，「不塞爆才怪」，勸民眾多體諒一點。

2026台灣燈會首個周末人潮爆滿，為利車輛有效分流與降低部分路段壅塞回堵，交通部政務次長陳彥伯裁示，高公局與公路局除協助於CMS宣導分流資訊，另將各支援3輛移動式CMS（資訊看板），協助於重要路口提供即時分流資訊，引導改道。

一名嘉義在地人在Threads發文，指出嘉義燈會辦得太成功，造成200萬人湧入太保這個小鄉鎮，而嘉義市的常住人口都不曉得有沒有20萬了，200萬是20萬的10倍，「不塞爆才怪」。

原PO表示，在地人也都知道有遊行，也很想去看，但不敢跟外地人擠只能把機會讓出來。他也不知道會湧入那麼多人，但也沒必要嫌接駁車等太久、動線不好，因為既然人潮都塞住了，接駁車自然要等、動線也理應不會好，最後呼籲外地遊客「多一點體諒」。

此文一出，此文一出，不少網友也誇嘉義縣燈會辦得很讚，「日本旅客對我說台灣一級棒，聽了很感動」，日本旅客對我說台灣一級棒，聽了很感動」、「嘉義辦得超好，對於縣府團隊的強大很震懾，我從北港已經去逛了兩次」。更有當地網友留言，此地平常本來就沒有什麼人，當然沒辦法一次承受如此多的人。

一名到過現場的網友透露，人們不滿意的點是排接駁車的隊伍動線不明確，「隊伍尾端沒有工作人員指示」，造成要搭接駁車的人找不到隊伍的盡頭在哪裡，更找不到工作人員詢問，結果發現排隊的人「從前面很遠就都排錯了」，所有人都一邊詢問一邊換隊伍，場面非常混亂。

燈會 春節 農曆過年 馬年

延伸閱讀

台灣燈會大遊行吸引上萬人 千架無人機燈光秀點亮夜空

主燈超吸睛！桃園燈會今晚落幕 12天湧167萬人次

2026台灣燈會帶動嘉縣觀光產值 假日住房率飆破9成、商圈營業增50％

交通部調用30輛遊覽車投入台灣燈會疏運 首個假日尖峰時段人車潮不斷

相關新聞

嘉義燈會人潮爆滿…在地人指1重點「不塞爆才怪」 勸多一點體諒

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣盛大登場，不過因人潮太過擁擠，不僅1.2萬汽車停車格全都停滿，更出現有近萬人排隊等接駁車的場景。一名嘉義在地人發文，稱嘉義市區的常住人口都不到20萬人了，這次燈會有200萬人湧入太保這個小鄉鎮，「不塞爆才怪」，勸民眾多體諒一點。

台灣燈會搭接駁「送乖乖」 嘉縣府推限量3000包鼓勵低碳賞燈

嘉義縣政府為鼓勵民眾參與台灣燈會時多利用大眾運輸，減少交通壅塞並降低碳排放，聯手乖乖公司推出「搭接駁送乖乖」活動。今天起至12日平日期間，民眾只要搭乘燈會接駁車，即可在下車點免費獲得限量乖乖餅乾1包，邀請遊客以低碳方式輕鬆暢遊燈區。

主燈超吸睛！桃園燈會今晚落幕 12天湧167萬人次

為期12天的2026桃園燈會今晚落幕，今年燈會以「飛馬耀桃園」為主題，自2月25日起於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園展出，結合桃園「航空城」城市意象與生肖馬的奔騰精神，打造科技感十足的國門盛會，市府統計12天展期共吸引超過167萬人次湧入現場。

嘉義燈會人潮湧現 交通部加碼30輛接駁車支持疏運

2026嘉義燈會自3月3日開燈，將持續至3月15日止，為期13天。活動開幕以來好評不斷，3月7日迎來首個假日，天氣晴朗帶動大量賞燈人潮與車潮湧入。為確保後續活動期間交通順暢、疏運有序，交通部8日上午由政務次長陳彥伯赴嘉義縣永慶高中指揮中心召開交通疏運會議，嘉義縣副縣長劉培東率縣府團隊出席。會中針對接駁運能、交通引導與通訊服務等議題提出強化措施，中央各單位也承諾全力支援。

嘉義燈會首周末動員千人服務 接駁車破千班次仍難消化人潮

台灣燈會昨天迎來首個周末假期，單日賞燈人次突破200萬名，導致燈區周邊人流與車流自下午起便陷入飽和。即便現場動員警察、消防及志工等1286人次投入服務，且接駁車加開至53輛、行駛超過1000班次，仍難以完全消化短時間內匯集的龐大人潮。昨天下午出現驚人人潮，縣長翁章梁不得不在臉書發文，「還沒出門的，請大家擇期再來賞燈」。今天周日假日節目精采，也持續考驗周邊交通疏導。

台灣燈會大遊行吸引上萬人 千架無人機燈光秀點亮夜空

2026台灣燈會今晚迎來最高潮「TEAM TAIWAN大遊行」，恰逢WBC世界棒球經典賽，上萬人齊聚為中華隊加油，遊行開始前千架無人機演出燈光秀，隨後30組表演團隊接力上陣，沿著燈區盛大踩街，縣長翁章梁攜手妻子劉莉英參加，將嘉義夜晚推向最高潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。