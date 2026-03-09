嘉義燈會人潮爆滿…在地人指1重點「不塞爆才怪」 勸多一點體諒

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣盛大登場，不過因人潮太過擁擠，不僅1.2萬汽車停車格全都停滿，更出現有近萬人排隊等接駁車的場景引發抱怨。一名嘉義在地人發文，稱嘉義市區的常住人口都不到20萬人了，這次燈會有200萬人湧入太保這個小鄉鎮，「不塞爆才怪」，勸民眾多體諒一點。

2026台灣燈會首個周末人潮爆滿，為利車輛有效分流與降低部分路段壅塞回堵，交通部政務次長陳彥伯裁示，高公局與公路局除協助於CMS宣導分流資訊，另將各支援3輛移動式CMS（資訊看板），協助於重要路口提供即時分流資訊，引導改道。

一名嘉義在地人在Threads發文，指出嘉義燈會辦得太成功，造成200萬人湧入太保這個小鄉鎮，而嘉義市的常住人口都不曉得有沒有20萬了，200萬是20萬的10倍，「不塞爆才怪」。

原PO表示，在地人也都知道有遊行，也很想去看，但不敢跟外地人擠只能把機會讓出來。他也不知道會湧入那麼多人，但也沒必要嫌接駁車等太久、動線不好，因為既然人潮都塞住了，接駁車自然要等、動線也理應不會好，最後呼籲外地遊客「多一點體諒」。

此文一出，此文一出，不少網友也誇嘉義縣燈會辦得很讚，「日本旅客對我說台灣一級棒，聽了很感動」，日本旅客對我說台灣一級棒，聽了很感動」、「嘉義辦得超好，對於縣府團隊的強大很震懾，我從北港已經去逛了兩次」。更有當地網友留言，此地平常本來就沒有什麼人，當然沒辦法一次承受如此多的人。

一名到過現場的網友透露，人們不滿意的點是排接駁車的隊伍動線不明確，「隊伍尾端沒有工作人員指示」，造成要搭接駁車的人找不到隊伍的盡頭在哪裡，更找不到工作人員詢問，結果發現排隊的人「從前面很遠就都排錯了」，所有人都一邊詢問一邊換隊伍，場面非常混亂。