聽新聞
0:00 / 0:00

主燈超吸睛！桃園燈會今晚落幕 12天湧167萬人次

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
2026桃園燈會今晚落幕，市府統計12天展期共吸引超過167萬人次湧入現場。圖／桃園市觀旅局提供
2026桃園燈會今晚落幕，市府統計12天展期共吸引超過167萬人次湧入現場。圖／桃園市觀旅局提供

為期12天的2026桃園燈會今晚落幕，今年燈會以「飛馬耀桃園」為主題，自2月25日起於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園展出，結合桃園「航空城」城市意象與生肖馬的奔騰精神，打造科技感十足的國門盛會，市府統計12天展期共吸引超過167萬人次湧入現場。

今年最受矚目的亮點，是全台唯一的金屬動態飛馬主燈「飛馬耀桃園」，以磅礡氣勢震撼民眾感官。燈會閉幕當天，ICPC國際學生也特別來訪體驗台灣燈會慶典，並直呼「桃園的夜晚實在太美了。」

觀旅局表示，本屆燈會首度推出「舊城燈會導覽」活動，由在地導覽團隊帶領民眾走讀桃園歷史街區，從景福宮、估衣巷與老字號店家一路延伸至主燈區，讓民眾從白天舊城漫步到夜晚賞燈。燈會同時導入50位導覽志工，並提供英語、日語、越南語、泰語及印尼語等多語解說，3個燈區共導覽約25萬人次。

交通疏運方面，燈會期間周邊YouBike場站每日平均租借次數提升約300次，周轉率上升約24%。問卷調查顯示，約45%民眾選擇搭乘大眾運輸、騎乘YouBike或步行等低碳方式前往展區，有效緩解周邊交通壓力。

觀旅局表示，根據「桃園市民卡App」的現場問卷調查，1233份有效問卷顯示，整體規畫滿意度及明年參與意願雙雙突破9成。主燈以75%支持度蟬聯民眾最喜愛燈組第1名。遊客在燈會市集或周邊商圈人均消費約350元，以167萬參與人次推算，整體產值估逾5億8000萬元；市府將延續這股創意與活力，迎接今年9月「2026台灣設計展在桃園」，展現桃園的設計能量與城市魅力。

2026桃園燈會今晚落幕，市府統計12天展期共吸引超過167萬人次湧入現場。圖／桃園市觀旅局提供
2026桃園燈會今晚落幕，市府統計12天展期共吸引超過167萬人次湧入現場。圖／桃園市觀旅局提供

燈會 春節 農曆過年 馬年

延伸閱讀

嘉義燈會12亮點拚逾2030萬參展人次 觀光署預估將創造超過270億產值

影／南投燈會狂吸360萬人 許淑華卻嘆氣：受1因素影響難創新高

2026桃園燈會將登場！3大燈區閃耀南崁溪畔 桃警啟動交通疏導

相關新聞

主燈超吸睛！桃園燈會今晚落幕 12天湧167萬人次

為期12天的2026桃園燈會今晚落幕，今年燈會以「飛馬耀桃園」為主題，自2月25日起於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園展出，結合桃園「航空城」城市意象與生肖馬的奔騰精神，打造科技感十足的國門盛會，市府統計12天展期共吸引超過167萬人次湧入現場。

嘉義燈會人潮湧現 交通部加碼30輛接駁車支持疏運

2026嘉義燈會自3月3日開燈，將持續至3月15日止，為期13天。活動開幕以來好評不斷，3月7日迎來首個假日，天氣晴朗帶動大量賞燈人潮與車潮湧入。為確保後續活動期間交通順暢、疏運有序，交通部8日上午由政務次長陳彥伯赴嘉義縣永慶高中指揮中心召開交通疏運會議，嘉義縣副縣長劉培東率縣府團隊出席。會中針對接駁運能、交通引導與通訊服務等議題提出強化措施，中央各單位也承諾全力支援。

嘉義燈會首周末動員千人服務 接駁車破千班次仍難消化人潮

台灣燈會昨天迎來首個周末假期，單日賞燈人次突破200萬名，導致燈區周邊人流與車流自下午起便陷入飽和。即便現場動員警察、消防及志工等1286人次投入服務，且接駁車加開至53輛、行駛超過1000班次，仍難以完全消化短時間內匯集的龐大人潮。昨天下午出現驚人人潮，縣長翁章梁不得不在臉書發文，「還沒出門的，請大家擇期再來賞燈」。今天周日假日節目精采，也持續考驗周邊交通疏導。

台灣燈會大遊行吸引上萬人 千架無人機燈光秀點亮夜空

2026台灣燈會今晚迎來最高潮「TEAM TAIWAN大遊行」，恰逢WBC世界棒球經典賽，上萬人齊聚為中華隊加油，遊行開始前千架無人機演出燈光秀，隨後30組表演團隊接力上陣，沿著燈區盛大踩街，縣長翁章梁攜手妻子劉莉英參加，將嘉義夜晚推向最高潮。

1.2萬停車格全滿…台灣燈會近萬人排隊等接駁車 翁章梁籲改天再來

2026台灣燈會首個周末人潮爆滿，燈區規畫1.2萬汽車停車格全都停滿，高鐵嘉義站也湧現人潮，全都在等待搭乘接駁車，目前現場有近萬人排隊等車，嘉義縣政府全力調度車輛，但仍難以疏解人潮。縣長翁章梁在臉書公告，燈會人流及車流己經飽和，請大家擇期前往。

影／日本青森睡魔晚間首度台灣燈會大遊行 彩排秀觀眾搶看驚呼讚嘆

2026台灣燈會元宵夜開燈後，今天迎來首個周休假日，大批遊客湧入燈區賞燈。其中受矚目重頭戲，莫過於晚間6點30分登場「TeamTaiwan」大遊行。首度邀請來自日本青森睡魔大型燈籠登場。昨晚遊行彩排，巨型睡魔燈籠亮相吸引大批民眾圍觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。