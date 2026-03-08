主燈超吸睛！桃園燈會今晚落幕 12天湧167萬人次

為期12天的2026桃園燈會今晚落幕，今年燈會以「飛馬耀桃園」為主題，自2月25日起於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園展出，結合桃園「航空城」城市意象與生肖馬的奔騰精神，打造科技感十足的國門盛會，市府統計12天展期共吸引超過167萬人次湧入現場。

今年最受矚目的亮點，是全台唯一的金屬動態飛馬主燈「飛馬耀桃園」，以磅礡氣勢震撼民眾感官。燈會閉幕當天，ICPC國際學生也特別來訪體驗台灣燈會慶典，並直呼「桃園的夜晚實在太美了。」

觀旅局表示，本屆燈會首度推出「舊城燈會導覽」活動，由在地導覽團隊帶領民眾走讀桃園歷史街區，從景福宮、估衣巷與老字號店家一路延伸至主燈區，讓民眾從白天舊城漫步到夜晚賞燈。燈會同時導入50位導覽志工，並提供英語、日語、越南語、泰語及印尼語等多語解說，3個燈區共導覽約25萬人次。

交通疏運方面，燈會期間周邊YouBike場站每日平均租借次數提升約300次，周轉率上升約24%。問卷調查顯示，約45%民眾選擇搭乘大眾運輸、騎乘YouBike或步行等低碳方式前往展區，有效緩解周邊交通壓力。

觀旅局表示，根據「桃園市民卡App」的現場問卷調查，1233份有效問卷顯示，整體規畫滿意度及明年參與意願雙雙突破9成。主燈以75%支持度蟬聯民眾最喜愛燈組第1名。遊客在燈會市集或周邊商圈人均消費約350元，以167萬參與人次推算，整體產值估逾5億8000萬元；市府將延續這股創意與活力，迎接今年9月「2026台灣設計展在桃園」，展現桃園的設計能量與城市魅力。