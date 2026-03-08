嘉義燈會人潮湧現 交通部加碼30輛接駁車支持疏運

2026嘉義燈會自3月3日開燈，將持續至3月15日止，為期13天。活動開幕以來好評不斷，3月7日迎來首個假日，天氣晴朗帶動大量賞燈人潮與車潮湧入。為確保後續活動期間交通順暢、疏運有序，交通部8日上午由政務次長陳彥伯赴嘉義縣永慶高中指揮中心召開交通疏運會議，嘉義縣副縣長劉培東率縣府團隊出席。會中針對接駁運能、交通引導與通訊服務等議題提出強化措施，中央各單位也承諾全力支援。

在接駁運能方面，因應燈會期間大量入出園人潮，交通部要求接駁車服務須維持充足運量。陳彥伯指出，縣府委託廠商須依合約提供車輛，並要求公路局監理機關協助調度30輛遊覽車投入尖峰疏運，同時提高接駁班距，以縮短民眾候車時間。交通部並要求以旅客等候體驗為核心規劃接駁服務，候車時間原則不宜超過15分鐘，候車區也須提供足夠座椅，照顧長者及行動不便旅客需求。

為強化交通資訊引導與分流，交通部也指示高速公路局與公路局除持續透過CMS（可變資訊看板）發布分流資訊外，雙方將各支援3輛移動式CMS，設置於重要路口提供即時交通訊息，協助車流改道分散壅塞。同時，針對尖峰時段可能出現的通訊壅塞情形，陳彥伯也指示中華電信支援3輛移動式基地台，並由縣府與電信公司協調部署位置，確保燈區通訊品質。

在現場交通動線方面，交通部也要求加強路權管理。陳彥伯表示，嘉義縣警察局將加派警力，在故宮大道接駁車專用道加強執法，嚴禁一般車輛占用，以確保接駁車運行效率。此外，針對東西轉運站出口動線，縣府將重新檢討上下車規劃，並針對高鐵、台鐵與棒球場接駁旅客進行清楚分流，並強化標示與服務人力，引導民眾有序搭乘。

交通部表示，相關疏運單位將依現場需求即時支援，燈會主辦單位觀光署也將與嘉義縣政府透過即時通報機制密切協作。透過中央與地方合作，結合交通資訊導引與充足接駁運能，讓民眾能順利賞燈、安心返程。