嘉義燈會首周末動員千人服務 接駁車破千班次仍難消化人潮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
台灣燈會單日賞燈人數突破200萬人次，遊行周邊擠爆民眾。圖／翻攝翁章梁臉書
台灣燈會昨天迎來首個周末假期，單日賞燈人次突破200萬名，導致燈區周邊人流與車流自下午起便陷入飽和。即便現場動員警察、消防及志工等1286人次投入服務，且接駁車加開至53輛、行駛超過1000班次，仍難以完全消化短時間內匯集的龐大人潮。昨天下午出現驚人人潮，縣長翁章梁不得不在臉書發文，「還沒出門的，請大家擇期再來賞燈」。今天周日假日節目精采，也持續考驗周邊交通疏導。

昨天下午起燈區周邊道路便湧入大量車潮，國道1號水上交流道與台82線快速道路皆出現長龍。縣府與公路局緊急發布新聞，宣布暫時封閉台82線祥和交流道，並呼籲自駕民眾提前改道。隨著人潮持續增加，翁章梁不得不於傍晚在臉書發文勸請民眾擇期賞燈。現場交通疏運面臨嚴峻挑戰，有協勤員警反映，光是騎機車換班就花費30分鐘才抵達崗位。

晚間8時許，1名29歲婦女帶著5歲女童行經臨時停車場附近時，疑似因燈光昏暗不慎掉落水溝，幸好員警及時協助將2名民眾救出，由消防救護人員協助送往長庚醫院救治後沒有大礙。

今日適逢周日，預期仍有大量人潮湧入，縣府各單位嚴陣以待。下午4時15分由法國機械藝術馬戲團 Planète Vapeur 演出代表作《飛天白馬秀》，攜巨型機械藝術為嘉義夜空揭開奇幻序幕；晚上7時則有「愛嘉義」演唱會接棒，邀請翁立友、董事長樂團、林芯儀等歌手接力開唱。

針對昨日擁擠狀況，不少網友在網路表達不滿，批評配套措施不足，甚至有數萬名民眾放棄搭巴士，從現場步行3.6公里到高鐵站，人龍場面更勝媽祖遶境。有台南民眾分享，下午3時40分出發，直到凌晨1時10分才回到家。網友也整理出注意事項，提醒民眾任何交通工具在極度擁擠時恐成「幻覺」，建議預留至少2小時離開會場，且應避開遊行時段以防陷入人潮地獄。

縣府表示，接駁團隊將全力確保旅客安全，期盼在各方配合下，讓民眾安心賞燈。這場盛會將持續展出至3月15日，主辦單位呼籲民眾把握時間。

縣長翁章梁在臉書發文表示，台灣燈會單日賞燈人數突破200萬人次。圖／翻攝翁章梁臉書
台82線往嘉義縣府方向大塞車。記者李宗祐／攝影
有網有轉貼嘉義燈會賞燈注意事項，不少網友戚戚有感。圖／翻攝畫面
昨天下午人潮一直湧入造成周邊交通壓力，縣長翁章梁不得不在臉書發文，請大家擇期再來賞燈。圖／翻攝畫面
台灣燈會瑪利歐燈區擠爆現場。記者李宗祐／攝影
台灣燈會單日賞燈人數突破200萬人次，遊行周邊擠爆民眾。圖／翻攝翁章梁臉書
台82線往嘉義縣府方向大塞車。記者李宗祐／攝影
台灣燈會攤販美食區也是擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
燈會 春節 農曆過年 馬年

