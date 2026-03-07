台灣燈會大遊行吸引上萬人 千架無人機燈光秀點亮夜空

2026台灣燈會今晚迎來最高潮「TEAM TAIWAN大遊行」，恰逢WBC世界棒球經典賽，上萬人齊聚為中華隊加油，遊行開始前千架無人機演出燈光秀，隨後30組表演團隊接力上陣，沿著燈區盛大踩街，縣長翁章梁攜手妻子劉莉英參加，將嘉義夜晚推向最高潮。

首場無人機秀以1千架台灣製無人機大規模展演，呈現「台灣尚勇」、「TEAM TAIWAN」等畫面，應援WBC世界棒球經典賽；同時也向社會「幕後英雄」致敬，包括醫護人員、警察、消防、台電工程人員、清潔隊員及國軍，感謝站在第一線撐起國家。

無人機秀結束後，大遊行隊伍正式出發，沿信義一路、太子大道繞行，路線全長近1公里，依序以光躍台灣・點亮嘉義、嘉義燈場、為台灣加油、與世界交朋友等4大主題展開，融合藝陣、舞蹈、音樂、體育、民俗與國際文化交流，是燈會展期最具代表性的活動。

文觀局指出，紙風車劇團「雨馬」極具辨識度，搭配朴子太子龍獅戰鼓團磅礡開場，為活動揭開氣勢十足序幕；呼應「TEAM TAIWAN」主題，表演隊伍集結啦啦隊、街舞、跆拳道、太極拳、獨輪車及銀髮街舞等跨世代團體，以熱情節奏展現全民運動風氣。

台灣文化總會推動「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」系列活動，台灣限定的睡魔燈籠也在遊行中驚喜登場，與巴西打擊樂團、中東舞蹈、阿波舞等國內外表演團隊同場演出，讓「TEAM TAIWAN 大遊行」成為代表台灣的盛大慶典。

縣長翁章梁說，2026台灣燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為主題，無人機秀與大遊行將氣氛推向最高潮，從夜空中向幕後英雄致敬，到街道上匯聚跨族群、跨世代、跨國界的遊行隊伍，展現嘉義承辦台灣燈會的熱情與能量，也讓民眾感受榮耀與希望交織的氛圍。

2026台灣燈會今晚舉辦TEAM TAIWAN大遊行，上萬人齊聚燈區氣氛熱鬧。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會今晚舉辦TEAM TAIWAN大遊行，紙風車劇團製作的雨馬相當吸睛。圖／嘉義縣政府提供

