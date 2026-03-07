快訊

1.2萬停車格全滿…台灣燈會近萬人排隊等接駁車 翁章梁籲改天再來

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
高鐵嘉義站今天湧現人潮，目前有近萬人排隊等待搭乘接駁車。圖／讀者提供
高鐵嘉義站今天湧現人潮，目前有近萬人排隊等待搭乘接駁車。圖／讀者提供

2026台灣燈會首個周末人潮爆滿，燈區規畫1.2萬汽車停車格全都停滿，高鐵嘉義站也湧現人潮，全都在等待搭乘接駁車，目前現場有近萬人排隊等車，嘉義縣政府全力調度車輛，但仍難以疏解人潮。縣長翁章梁在臉書公告，燈會人流及車流己經飽和，請大家擇期前往。

建設處長郭良江說，燈區縣府周邊規畫3處停車場、高鐵周邊規畫4處停車場，共1.2萬個汽車停車格、1400個機車停車格，目前已幾近停滿，只剩P3有少量車位；高鐵嘉義站人潮湧現，目前有近萬人等待接駁，接駁車全力運轉，載滿人就發車，持續載運疏解人潮。

台灣燈會首個周末湧現人潮，燈區現場擠滿賞花燈民眾，親子家庭出遊，還有許多外國遊客，攤販生意非常熱絡，一名攤販老闆下午5時許就賣光，開心地敲鐵盆大喊「完售」。還有原住民特色攤位，老闆說，今天的大香腸賣光了，太忙了，都沒有空可以開玩笑。

縣長翁章梁在臉書宣布，現在燈會人流及車流己經飽和，非常抱歉，還沒出門的，請大家擇期再來賞燈。沒辦法到場的民眾可以觀看晚上6時45分翁章梁臉書粉絲專頁及YouTube直播，造成不便請大家見諒，提醒燈會現場人潮非常多，一定要注意安全。

台灣燈會今晚人潮爆滿，燈區今晚擠滿賞花燈民眾。記者黃于凡／翻攝
台灣燈會今晚人潮爆滿，燈區今晚擠滿賞花燈民眾。記者黃于凡／翻攝

台灣燈會今晚人潮爆滿，攤販老闆開心敲鐵盆宣布完售。記者黃于凡／翻攝
台灣燈會今晚人潮爆滿，攤販老闆開心敲鐵盆宣布完售。記者黃于凡／翻攝

台灣燈會今晚人潮爆滿，攤販區生意相當熱絡，已有部分攤位宣布完售收攤。記者黃于凡／攝影
台灣燈會今晚人潮爆滿，攤販區生意相當熱絡，已有部分攤位宣布完售收攤。記者黃于凡／攝影

台灣燈會今晚人潮爆滿，原住民攤位已有商品完售，老闆稱太忙沒空開玩笑。記者黃于凡／攝影
台灣燈會今晚人潮爆滿，原住民攤位已有商品完售，老闆稱太忙沒空開玩笑。記者黃于凡／攝影

相關新聞

影／日本青森睡魔晚間首度台灣燈會大遊行 彩排秀觀眾搶看驚呼讚嘆

2026台灣燈會元宵夜開燈後，今天迎來首個周休假日，大批遊客湧入燈區賞燈。其中受矚目重頭戲，莫過於晚間6點30分登場「TeamTaiwan」大遊行。首度邀請來自日本青森睡魔大型燈籠登場。昨晚遊行彩排，巨型睡魔燈籠亮相吸引大批民眾圍觀。

廣角鏡／台灣燈會 走進嘉義夢

台灣燈會在嘉義縣登場，地景藝術家王文志創作主燈「光之新徑─嘉義夢」，作品長七十公尺、寬廿公尺、高廿公尺，是本屆燈會最大藝術裝置，日夜皆美，遊客可走入其中，或躺臥竹編平台觀星空。

台灣燈會明起迎來首個周休假日 雙鐵加開列車迎戰賞燈人潮

2026嘉義縣台灣燈會元宵夜點燈，明後天迎來第一個周休假日。隨著天氣轉晴，預估各地賞燈人潮將來嘉湧入燈區。面對明天到來賞燈高峰，台鐵與高鐵全面備戰，加開班次、強化站務與疏運措施，希望讓民眾順利進出燈會會場。

日本青森睡魔燈籠明晚首度台灣燈會遊行 信仰文化交融獨特景象

2026嘉義縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭元素，首度在中華文化總會規畫下，融入台灣燈會，呈現台日信仰文化交融獨特景象。明晚盛大遊行，讓民眾近距離感受日本祭典的熱鬧氛圍。

台灣燈會點亮嘉義夢 巨型竹編光之新徑成亮點...可躺臥觀星空

台灣燈會嘉義縣登場，主題燈區「光之新徑-嘉義夢」在縣府前廣場，由縣長翁章梁與國際知名地景藝術家王文志啟動主燈，象徵嘉義以文化與科技並進的城市願景揭幕。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，也是王文志在台灣創作規模最大的竹編作品。揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。

