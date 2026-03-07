聽新聞
1.2萬停車格全滿…台灣燈會近萬人排隊等接駁車 翁章梁籲改天再來
2026台灣燈會首個周末人潮爆滿，燈區規畫1.2萬汽車停車格全都停滿，高鐵嘉義站也湧現人潮，全都在等待搭乘接駁車，目前現場有近萬人排隊等車，嘉義縣政府全力調度車輛，但仍難以疏解人潮。縣長翁章梁在臉書公告，燈會人流及車流己經飽和，請大家擇期前往。
建設處長郭良江說，燈區縣府周邊規畫3處停車場、高鐵周邊規畫4處停車場，共1.2萬個汽車停車格、1400個機車停車格，目前已幾近停滿，只剩P3有少量車位；高鐵嘉義站人潮湧現，目前有近萬人等待接駁，接駁車全力運轉，載滿人就發車，持續載運疏解人潮。
台灣燈會首個周末湧現人潮，燈區現場擠滿賞花燈民眾，親子家庭出遊，還有許多外國遊客，攤販生意非常熱絡，一名攤販老闆下午5時許就賣光，開心地敲鐵盆大喊「完售」。還有原住民特色攤位，老闆說，今天的大香腸賣光了，太忙了，都沒有空可以開玩笑。
縣長翁章梁在臉書宣布，現在燈會人流及車流己經飽和，非常抱歉，還沒出門的，請大家擇期再來賞燈。沒辦法到場的民眾可以觀看晚上6時45分翁章梁臉書粉絲專頁及YouTube直播，造成不便請大家見諒，提醒燈會現場人潮非常多，一定要注意安全。
