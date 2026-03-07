影／日本青森睡魔晚間首度台灣燈會大遊行 彩排秀觀眾搶看驚呼讚嘆

2026台灣燈會元宵夜開燈後，今天迎來首個周休假日，大批遊客湧入燈區賞燈。其中受矚目重頭戲，莫過於晚間6點30分登場「TeamTaiwan」大遊行。首度邀請來自日本青森睡魔大型燈籠登場。昨晚遊行彩排，巨型睡魔燈籠亮相吸引大批民眾圍觀。

青森睡魔源自日本知名「青森睡魔祭」，以立體巨型燈籠聞名，常以武將、舞者與神話人物為主題，結合繪畫藝術、紙紮技法、骨架結構與燈光設計，呈現出氣勢磅礡又充滿藝術美感的視覺效果，是日本東北地區最具代表性的傳統文化之一。

今年台灣燈會透過中華文化總會邀請日本睡魔大師跨海來台，為燈會量身打造結合台灣宗教文化的燈藝作品。大型睡魔燈籠以媽祖為主題，搭配配天宮媽祖、三尊虎爺以及千里眼、順風耳等神將造型，呈現臺日文化融合的創新燈藝。製作過程中，嘉義縣知名紙藝師蔡承哲也參與協助，讓台灣傳統紙紮技藝與日本睡魔工藝首度攜手合作。

除大型睡魔燈籠，日本特色舞蹈隊伍也在遊行隊伍熱情演出。舞者隨著節奏舞動，帶動現場氣氛，不少民眾也跟著音樂節拍一起舞動，整條遊行路線充滿歡樂氛圍。許多遊客表示，這是第一次在台灣近距離看到青森睡魔燈籠走上街頭遊行，彷彿把日本東北著名睡魔祭搬到台灣。燈籠在隊伍中緩緩前行，不僅展現日本傳統祭典的熱鬧氣氛，也結合台灣媽祖信仰文化，讓民眾感受到跨國文化交流的魅力。

主辦單位表示，大遊行首度將青森睡魔祭元素與台灣宗教文化融合，打造獨一無二的燈藝展演，讓民眾賞燈之餘，感受國際文化交流帶來驚喜感動。晚上6時30分無人機表演完，緊接著6時45分大遊行，遊行路線從博愛路→信義一路→太子大道。如果無法親臨現場感受嘉年華式歡樂氣氛，也可以上網觀看翁章梁臉書及ＹＴ直播。

2026台灣燈會元宵夜開燈後，今天迎來首個周休假日，受矚目重頭戲晚間6點30分登場「TeamTaiwan」大遊行。這場結合台灣與日本燈藝文化盛會，集結多組特色隊伍，首度邀請來自日本青森睡魔大型燈籠登場。昨晚遊行彩排，巨型睡魔燈籠亮相吸引大批民眾圍觀。圖／嘉縣府提供

2026台灣燈會元宵夜開燈後，今天迎來首個周休假日，受矚目重頭戲晚間6點30分登場「TeamTaiwan」大遊行。這場結合台灣與日本燈藝文化盛會，集結多組特色隊伍，首度邀請來自日本青森睡魔大型燈籠登場。昨晚遊行彩排，巨型睡魔燈籠亮相吸引大批民眾圍觀。記者魯永明／翻攝

2026台灣燈會元宵夜開燈後，今天迎來首個周休假日，受矚目重頭戲晚間6點30分登場「TeamTaiwan」大遊行。這場結合台灣與日本燈藝文化盛會，集結多組特色隊伍，首度邀請來自日本青森睡魔大型燈籠登場。昨晚遊行彩排，巨型睡魔燈籠亮相吸引大批民眾圍觀。記者魯永明／翻攝