快訊

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

Xbox下一代主機超吸引人！代號「Project Helix」確定可玩PC遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會明起迎來首個周休假日 雙鐵加開列車迎戰賞燈人潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
台灣燈會明起迎來首個周休假日，高鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為高鐵嘉義站。記者魯永明／攝影
台灣燈會明起迎來首個周休假日，高鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為高鐵嘉義站。記者魯永明／攝影

2026嘉義縣台灣燈會元宵夜點燈，明後天迎來第一個周休假日。隨著天氣轉晴，預估各地賞燈人潮將來嘉湧入燈區。面對明天到來賞燈高峰，台鐵與高鐵全面備戰，加開班次、強化站務與疏運措施，希望讓民眾順利進出燈會會場。

台鐵表示，燈會期間嘉義車站原本班次就密集，南下列車每小時約有5至7班，上行北上班次則約4至6班。為因應人潮，在熱門賞燈日期包括3日、6日、7日、8日以及13日、14日、15日等時段，再加開南下3列、北上4列列車協助疏運，提升整體運輸量能。

台鐵燈會期間在嘉義車站成立緊急應變中心，動員各單位人力投入疏運任務。同時在嘉義站南、北出口增設電子驗票設備，讓旅客能快速出站，減少排隊時間；站內也設置清楚的導引標示，協助旅客轉乘接駁車或前往燈區，提升整體動線效率。

高鐵方面，由於位在太保市的嘉義站距燈會主燈區不遠，有完善接駁車系統，加上周邊民營停車場充足，交通條件便利。高鐵指出，燈會期間除原先已規畫加開38班列車外，再宣布新增43班次，包括南下23班、北上20班。從燈會開幕前2天起計算，整體加開班次已達81班，比2018年台灣燈會在嘉義縣舉辦時多出50班，顯示今年人潮預期更為龐大。

元宵夜點燈，高鐵嘉義站進出站旅客數近2萬人，整體疏運順暢，未出現嚴重壅塞或延誤情形。燈會接駁車與周邊道路交通維持良好秩序，讓首日活動順利展開。隨著首個周末到來，加上天氣回暖，縣府預估賞燈人潮將增加。燈區規模龐大規畫16個展區，並有世博台灣館等熱門展館，明天還有踩街遊行，預料將吸引大批民眾朝聖。面對湧入賞燈車潮人潮，縣府與交通單位提前部署，強化雙鐵運能與接駁系統，監控交通狀況。提醒民眾多利用大眾運輸工具前往燈會現場，確保賞燈旅程順暢安全。

台灣燈會明起迎來首個周休假日，高鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為高鐵嘉義站。記者魯永明／攝影
台灣燈會明起迎來首個周休假日，高鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為高鐵嘉義站。記者魯永明／攝影

台灣燈會明起迎來首個周休假日，台鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為嘉義站準備情形。圖／台鐵提供
台灣燈會明起迎來首個周休假日，台鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為嘉義站準備情形。圖／台鐵提供

台灣燈會明起迎來首個周休假日，台鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為嘉義站準備情形。圖／台鐵提供
台灣燈會明起迎來首個周休假日，台鐵加開列車迎戰賞燈人潮，圖為嘉義站準備情形。圖／台鐵提供

燈會 春節

延伸閱讀

台灣燈會美食區500攤引熱議 在地業者盼看見嘉義300攤好味道

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

嘉義燈會12亮點拚逾2030萬參展人次 觀光署預估將創造超過270億產值

相關新聞

台灣燈會明起迎來首個周休假日 雙鐵加開列車迎戰賞燈人潮

2026嘉義縣台灣燈會元宵夜點燈，明後天迎來第一個周休假日。隨著天氣轉晴，預估各地賞燈人潮將來嘉湧入燈區。面對明天到來賞燈高峰，台鐵與高鐵全面備戰，加開班次、強化站務與疏運措施，希望讓民眾順利進出燈會會場。

日本青森睡魔燈籠明晚首度台灣燈會遊行 信仰文化交融獨特景象

2026嘉義縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭元素，首度在中華文化總會規畫下，融入台灣燈會，呈現台日信仰文化交融獨特景象。明晚盛大遊行，讓民眾近距離感受日本祭典的熱鬧氛圍。

台灣燈會點亮嘉義夢 巨型竹編光之新徑成亮點...可躺臥觀星空

台灣燈會嘉義縣登場，主題燈區「光之新徑-嘉義夢」在縣府前廣場，由縣長翁章梁與國際知名地景藝術家王文志啟動主燈，象徵嘉義以文化與科技並進的城市願景揭幕。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，也是王文志在台灣創作規模最大的竹編作品。揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。

台灣燈會美食區500攤引熱議 在地業者盼看見嘉義300攤好味道

2026台灣燈會吸引全台遊客湧入嘉義賞燈，現場規畫大型美食區聚集大量人潮。整體美食攤位數量超過500攤，近日臉書社團與網路討論區，部分遊客分享逛燈會的心得，討論美食區餐點價格與內容。有民眾表示，外圍攤位多為常見的夜市型小吃，讓人感覺與一般夜市差異不大，引發部分網友討論。

台東元宵家將追車翻摔 網友笑翻「連滾帶爬也要上車」

台東元宵遶境昨尾聲，沒想到最後竟上演一場爆笑追車秀。3名裝扮成12星君的家將，搭乘敞開車門的廂型車移動，途經開封橋停等紅燈時，扮演文曲星君的家將好奇下車查看前方狀況。沒想到，車輛悄悄起步，他追車時卻因厚重服裝與步伐受限，幾度跟不上車速，最後直接撲倒在路中央，場面滑稽又驚險。

屏東歸來慈天宮點燈最大獎抽汽車 截止日期到這時

屏東市歸來慈天宮「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」將於3月8日上午10時公開摸彩，最大獎為汽車一輛，主任委員蔣家煌表示，今年有超過一萬名信徒參加祈福點燈摸彩，活動截止日為7日下午5點，點燈費用每盞500元，民眾可把握最後機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。