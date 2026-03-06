快訊

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

Xbox下一代主機超吸引人！代號「Project Helix」確定可玩PC遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

日本青森睡魔燈籠明晚首度台灣燈會遊行 信仰文化交融獨特景象

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影
2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影

2026嘉義縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭元素，首度在中華文化總會規畫下，融入台灣燈會，呈現台日信仰文化交融獨特景象。明晚盛大遊行，讓民眾近距離感受日本祭典的熱鬧氛圍。

活動由日本台灣交流協會高雄事務所以後援名義支持，舉辦「2026台日友好青森睡魔抵嘉」展期到15日，青森縣與台灣媽祖信仰連結早有淵源。青森縣以鮪魚聞名的大間町境內設有祭祀媽祖的祠堂，源自江戶時期。28年前，當地大間稻荷神社自北港朝天宮分靈天妃媽祖。2024年，大間稻荷神社與觀光協會更曾組團護送媽祖回到北港朝天宮謁祖進香，促成跨海宗教交流。

燈會最具特色作品，是結合台灣宗教媽祖造型睡魔燈籠。設計靈感來自朴子市信仰中心配天宮，將媽祖與護法神將「千里眼、順風耳」轉化為具有睡魔祭風格的守護形象。燈籠中，紅臉與綠面神將披頭散髮、怒目圓睜，以誇張姿態守護媽祖，展現強烈視覺張力。

朴子市嘉縣文化基金會董事陳俊哲表示，配天宮媽祖「樸仔媽」歷史悠久，護法神將「千順將軍」在台灣媽祖廟特殊。相傳清代因護駕有功，獲御賜官袍官帽，因此形象多呈現莊嚴儒雅文官風格，與一般武將神將不同。此次透過日本睡魔師重新詮釋，神將轉化為更具力量感與動態驅邪守護者，呈現不同文化視角。

青森睡魔祭起源於津輕地區「眠流」習俗。民間相信夏季會有「睡魔」附身，使人昏沉疲倦，因此透過製作巨大燈籠夜間遊行，象徵將疲憊與邪氣送走。燈籠多以鬼神或武者為主題，強調誇張表情與狂野姿態，以「以凶制凶」的方式驅邪避厄。參展巨型睡魔燈籠，由日本現役睡魔師特地來台，在嘉義駐地1個多月完成製作，結合日本傳統燈籠工藝與台灣媽祖信仰元素。主辦單位指出，作品不僅是藝術創作，更象徵台日民間文化交流深化，讓民眾在嘉就能體驗日本祭典文化，見證跨海信仰連結獨特故事。

2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影
2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影

2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影
2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影

春節 日本 台灣燈會

延伸閱讀

夜光相撲亮巴黎 2000盞燈籠帶法國觀眾神遊日本

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

相關新聞

台灣燈會明起迎來首個周休假日 雙鐵加開列車迎戰賞燈人潮

2026嘉義縣台灣燈會元宵夜點燈，明後天迎來第一個周休假日。隨著天氣轉晴，預估各地賞燈人潮將來嘉湧入燈區。面對明天到來賞燈高峰，台鐵與高鐵全面備戰，加開班次、強化站務與疏運措施，希望讓民眾順利進出燈會會場。

日本青森睡魔燈籠明晚首度台灣燈會遊行 信仰文化交融獨特景象

2026嘉義縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭元素，首度在中華文化總會規畫下，融入台灣燈會，呈現台日信仰文化交融獨特景象。明晚盛大遊行，讓民眾近距離感受日本祭典的熱鬧氛圍。

台灣燈會點亮嘉義夢 巨型竹編光之新徑成亮點...可躺臥觀星空

台灣燈會嘉義縣登場，主題燈區「光之新徑-嘉義夢」在縣府前廣場，由縣長翁章梁與國際知名地景藝術家王文志啟動主燈，象徵嘉義以文化與科技並進的城市願景揭幕。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，也是王文志在台灣創作規模最大的竹編作品。揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。

台灣燈會美食區500攤引熱議 在地業者盼看見嘉義300攤好味道

2026台灣燈會吸引全台遊客湧入嘉義賞燈，現場規畫大型美食區聚集大量人潮。整體美食攤位數量超過500攤，近日臉書社團與網路討論區，部分遊客分享逛燈會的心得，討論美食區餐點價格與內容。有民眾表示，外圍攤位多為常見的夜市型小吃，讓人感覺與一般夜市差異不大，引發部分網友討論。

台東元宵家將追車翻摔 網友笑翻「連滾帶爬也要上車」

台東元宵遶境昨尾聲，沒想到最後竟上演一場爆笑追車秀。3名裝扮成12星君的家將，搭乘敞開車門的廂型車移動，途經開封橋停等紅燈時，扮演文曲星君的家將好奇下車查看前方狀況。沒想到，車輛悄悄起步，他追車時卻因厚重服裝與步伐受限，幾度跟不上車速，最後直接撲倒在路中央，場面滑稽又驚險。

屏東歸來慈天宮點燈最大獎抽汽車 截止日期到這時

屏東市歸來慈天宮「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」將於3月8日上午10時公開摸彩，最大獎為汽車一輛，主任委員蔣家煌表示，今年有超過一萬名信徒參加祈福點燈摸彩，活動截止日為7日下午5點，點燈費用每盞500元，民眾可把握最後機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。