日本青森睡魔燈籠明晚首度台灣燈會遊行 信仰文化交融獨特景象

2026嘉義縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭元素，首度在中華文化總會規畫下，融入台灣燈會，呈現台日信仰文化交融獨特景象。明晚盛大遊行，讓民眾近距離感受日本祭典的熱鬧氛圍。

活動由日本台灣交流協會高雄事務所以後援名義支持，舉辦「2026台日友好青森睡魔抵嘉」展期到15日，青森縣與台灣媽祖信仰連結早有淵源。青森縣以鮪魚聞名的大間町境內設有祭祀媽祖的祠堂，源自江戶時期。28年前，當地大間稻荷神社自北港朝天宮分靈天妃媽祖。2024年，大間稻荷神社與觀光協會更曾組團護送媽祖回到北港朝天宮謁祖進香，促成跨海宗教交流。

燈會最具特色作品，是結合台灣宗教媽祖造型睡魔燈籠。設計靈感來自朴子市信仰中心配天宮，將媽祖與護法神將「千里眼、順風耳」轉化為具有睡魔祭風格的守護形象。燈籠中，紅臉與綠面神將披頭散髮、怒目圓睜，以誇張姿態守護媽祖，展現強烈視覺張力。

朴子市嘉縣文化基金會董事陳俊哲表示，配天宮媽祖「樸仔媽」歷史悠久，護法神將「千順將軍」在台灣媽祖廟特殊。相傳清代因護駕有功，獲御賜官袍官帽，因此形象多呈現莊嚴儒雅文官風格，與一般武將神將不同。此次透過日本睡魔師重新詮釋，神將轉化為更具力量感與動態驅邪守護者，呈現不同文化視角。

青森睡魔祭起源於津輕地區「眠流」習俗。民間相信夏季會有「睡魔」附身，使人昏沉疲倦，因此透過製作巨大燈籠夜間遊行，象徵將疲憊與邪氣送走。燈籠多以鬼神或武者為主題，強調誇張表情與狂野姿態，以「以凶制凶」的方式驅邪避厄。參展巨型睡魔燈籠，由日本現役睡魔師特地來台，在嘉義駐地1個多月完成製作，結合日本傳統燈籠工藝與台灣媽祖信仰元素。主辦單位指出，作品不僅是藝術創作，更象徵台日民間文化交流深化，讓民眾在嘉就能體驗日本祭典文化，見證跨海信仰連結獨特故事。

