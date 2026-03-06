台灣燈會點亮嘉義夢 巨型竹編光之新徑成亮點...可躺臥觀星空

台灣燈會嘉義縣登場，主題燈區「光之新徑-嘉義夢」在縣府前廣場，由縣長翁章梁與國際知名地景藝術家王文志啟動主燈，象徵嘉義以文化與科技並進的城市願景揭幕。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，也是王文志在台灣創作規模最大的竹編作品。揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。

王文志曾受邀義大利威尼斯雙年展，六度受邀日本瀨戶內國際藝術祭，是台灣最具國際聲譽地景藝術家之一，以嘉義在地竹材打造大型裝置藝術「光之新徑-嘉義夢」，整體結構以橢圓穹頂向外延展，觀眾從入口穿越昂首奔騰的馬雕塑，沿著蜿蜒竹編廊道步入中央空間。白天時陽光穿透竹隙灑落，如同星河般流動；夜幕降臨後，LED燈光與光雕投影交織律動，整座竹構建築宛如呼吸般起伏，營造沉浸式光影體驗。

裝置底部特別設置彩色繩索廊道，由「不廢跨村實驗室」利用回收衣物與彩色尼龍繩再製編織，觀眾可赤足走入體驗，成為燈區少見的互動式藝術設計。同時燈區也導入AR擴增實境技術，民眾只要透過手機掃描QR Code，即可在虛實交融的數位空間中與燈會大使互動，體驗科技與文化結合的燈會新形式。

燈區數位展演由白鹿動畫執行長童譯白策劃，以視覺特效概念打造大型光雕劇場「開創未來的人」。展演每30分鐘演出一次，以三幕敘事呈現嘉義城市發展歷程，從港口與農業文明開始，延伸到晶圓產業與科技發展，再到無人機與航太產業的未來想像，描繪嘉義邁向黃金10年城市願景。

現場設置互動光影廊道，串連主燈與劇場空間，燈光隨歷史脈絡變化，從農業象徵的金黃、林業深綠到科技藍白，象徵嘉義產業發展的不同階段，民眾穿越時也能留下專屬光影印記。這是王文志第三度為嘉義燈會創作。2007年「森林高塔」與2010年的「庭燎之光」皆曾成為燈會代表作品，今年以「光之新徑-嘉義夢」回嘉，以竹構藝術串連城市記憶與未來想像。

王文志老師（右二）帶著文化科技創新基地團隊一起共創主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。圖／嘉義文化科技創新基地提供

主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。記者魯永明／攝影

