賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

Xbox下一代主機超吸引人！代號「Project Helix」確定可玩PC遊戲

台灣燈會點亮嘉義夢 巨型竹編光之新徑成亮點...可躺臥觀星空

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
台灣燈會嘉義縣登場，主題燈區「光之新徑-嘉義夢」在縣府前廣場，是燈會體量最大藝術裝置，也是王文志在台灣創作規模最大的竹編作品。圖／嘉義文化科技創新基地提供
台灣燈會嘉義縣登場，主題燈區「光之新徑-嘉義夢」在縣府前廣場，是燈會體量最大藝術裝置，也是王文志在台灣創作規模最大的竹編作品。圖／嘉義文化科技創新基地提供

台灣燈會嘉義縣登場，主題燈區「光之新徑-嘉義夢」在縣府前廣場，由縣長翁章梁與國際知名地景藝術家王文志啟動主燈，象徵嘉義以文化與科技並進的城市願景揭幕。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，也是王文志在台灣創作規模最大的竹編作品。揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。

王文志曾受邀義大利威尼斯雙年展，六度受邀日本瀨戶內國際藝術祭，是台灣最具國際聲譽地景藝術家之一，以嘉義在地竹材打造大型裝置藝術「光之新徑-嘉義夢」，整體結構以橢圓穹頂向外延展，觀眾從入口穿越昂首奔騰的馬雕塑，沿著蜿蜒竹編廊道步入中央空間。白天時陽光穿透竹隙灑落，如同星河般流動；夜幕降臨後，LED燈光與光雕投影交織律動，整座竹構建築宛如呼吸般起伏，營造沉浸式光影體驗。

裝置底部特別設置彩色繩索廊道，由「不廢跨村實驗室」利用回收衣物與彩色尼龍繩再製編織，觀眾可赤足走入體驗，成為燈區少見的互動式藝術設計。同時燈區也導入AR擴增實境技術，民眾只要透過手機掃描QR Code，即可在虛實交融的數位空間中與燈會大使互動，體驗科技與文化結合的燈會新形式。

燈區數位展演由白鹿動畫執行長童譯白策劃，以視覺特效概念打造大型光雕劇場「開創未來的人」。展演每30分鐘演出一次，以三幕敘事呈現嘉義城市發展歷程，從港口與農業文明開始，延伸到晶圓產業與科技發展，再到無人機與航太產業的未來想像，描繪嘉義邁向黃金10年城市願景。

現場設置互動光影廊道，串連主燈與劇場空間，燈光隨歷史脈絡變化，從農業象徵的金黃、林業深綠到科技藍白，象徵嘉義產業發展的不同階段，民眾穿越時也能留下專屬光影印記。這是王文志第三度為嘉義燈會創作。2007年「森林高塔」與2010年的「庭燎之光」皆曾成為燈會代表作品，今年以「光之新徑-嘉義夢」回嘉，以竹構藝術串連城市記憶與未來想像。

王文志老師（右二）帶著文化科技創新基地團隊一起共創主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。圖／嘉義文化科技創新基地提供
王文志老師（右二）帶著文化科技創新基地團隊一起共創主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。圖／嘉義文化科技創新基地提供

主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。記者魯永明／攝影
主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。記者魯永明／攝影

主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。記者魯永明／攝影
主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。記者魯永明／攝影

主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。記者魯永明／攝影
主題燈區「光之新徑-嘉義夢」。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。記者魯永明／攝影

春節 台灣燈會 藝術設計

延伸閱讀

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

相關新聞

台灣燈會明起迎來首個周休假日 雙鐵加開列車迎戰賞燈人潮

2026嘉義縣台灣燈會元宵夜點燈，明後天迎來第一個周休假日。隨著天氣轉晴，預估各地賞燈人潮將來嘉湧入燈區。面對明天到來賞燈高峰，台鐵與高鐵全面備戰，加開班次、強化站務與疏運措施，希望讓民眾順利進出燈會會場。

日本青森睡魔燈籠明晚首度台灣燈會遊行 信仰文化交融獨特景象

2026嘉義縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭元素，首度在中華文化總會規畫下，融入台灣燈會，呈現台日信仰文化交融獨特景象。明晚盛大遊行，讓民眾近距離感受日本祭典的熱鬧氛圍。

台灣燈會點亮嘉義夢 巨型竹編光之新徑成亮點...可躺臥觀星空

台灣燈會嘉義縣登場，主題燈區「光之新徑-嘉義夢」在縣府前廣場，由縣長翁章梁與國際知名地景藝術家王文志啟動主燈，象徵嘉義以文化與科技並進的城市願景揭幕。作品長70公尺、寬20公尺、高20公尺，是燈會體量最大藝術裝置，也是王文志在台灣創作規模最大的竹編作品。揭幕以來白天夜間都美，吸引人潮，可入內步行，可躺臥竹編平台觀星空。

台灣燈會美食區500攤引熱議 在地業者盼看見嘉義300攤好味道

2026台灣燈會吸引全台遊客湧入嘉義賞燈，現場規畫大型美食區聚集大量人潮。整體美食攤位數量超過500攤，近日臉書社團與網路討論區，部分遊客分享逛燈會的心得，討論美食區餐點價格與內容。有民眾表示，外圍攤位多為常見的夜市型小吃，讓人感覺與一般夜市差異不大，引發部分網友討論。

台東元宵家將追車翻摔 網友笑翻「連滾帶爬也要上車」

台東元宵遶境昨尾聲，沒想到最後竟上演一場爆笑追車秀。3名裝扮成12星君的家將，搭乘敞開車門的廂型車移動，途經開封橋停等紅燈時，扮演文曲星君的家將好奇下車查看前方狀況。沒想到，車輛悄悄起步，他追車時卻因厚重服裝與步伐受限，幾度跟不上車速，最後直接撲倒在路中央，場面滑稽又驚險。

屏東歸來慈天宮點燈最大獎抽汽車 截止日期到這時

屏東市歸來慈天宮「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」將於3月8日上午10時公開摸彩，最大獎為汽車一輛，主任委員蔣家煌表示，今年有超過一萬名信徒參加祈福點燈摸彩，活動截止日為7日下午5點，點燈費用每盞500元，民眾可把握最後機會。

