快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會美食區500攤引熱議 在地業者盼看見嘉義300攤好味道

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
台灣燈會美食區500攤引熱議，在地業者盼看見嘉義300攤好味道。圖／嘉義縣嚴選伴手禮協會提供
台灣燈會美食區500攤引熱議，在地業者盼看見嘉義300攤好味道。圖／嘉義縣嚴選伴手禮協會提供

2026台灣燈會吸引全台遊客湧入嘉義賞燈，現場規畫大型美食區聚集大量人潮。整體美食攤位數量超過500攤，近日臉書社團與網路討論區，部分遊客分享逛燈會的心得，討論美食區餐點價格與內容。有民眾表示，外圍攤位多為常見的夜市型小吃，讓人感覺與一般夜市差異不大，引發部分網友討論。

然而不少遊客可能不知道，在燈會美食區中央區域，其實另有一整區規模龐大的「嘉義在地特色市集」。該區域集結近300個攤位，由嘉義縣18鄉鎮商圈，以及嘉義縣嚴選伴手禮、特色產業協會與「嘉義優鮮」農產品牌等在地業者共同參與，展示嘉義各地特色產品與美食。

從在地農產加工品、特色伴手禮，到各鄉鎮商圈代表性小吃，中央市集區呈現嘉義地方產業與飲食文化的多元面貌。許多業者為了這次燈會活動，提前準備商品與布置攤位，希望透過台灣燈會這個全國矚目的大型活動，讓更多遊客認識嘉義在地品牌與特色。

但由於美食區動線較大，多數遊客往往在外圍攤位逛完後便離開，未必會走入中央區域，也讓不少精心準備的在地攤位較難被注意到。部分業者坦言，希望能讓更多民眾知道中央區域其實藏著一整區嘉義特色品牌，也期盼遊客賞燈之餘能多走幾步，深入探索在地美食。

地方業者表示，台灣燈會不只是燈光藝術的展演舞台，同時也是推廣地方產業的重要機會。透過媒體與社群平台的分享，希望讓更多來自全國各地的遊客知道，在燈會美食區中央，正聚集著來自嘉義各鄉鎮的特色品牌與好味道。業者呼籲，民眾前來賞燈時不妨多花一些時間逛逛中央市集區，除了能品嚐不同於一般夜市的在地特色美食，也能透過消費支持地方產業，讓更多嘉義優質品牌被看見。

台灣燈會美食區500攤引熱議，在地業者盼看見嘉義300攤好味道。圖／嘉義縣嚴選伴手禮協會提供
台灣燈會美食區500攤引熱議，在地業者盼看見嘉義300攤好味道。圖／嘉義縣嚴選伴手禮協會提供

燈會 春節 農曆過年 馬年

延伸閱讀

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

相關新聞

台灣燈會美食區500攤引熱議 在地業者盼看見嘉義300攤好味道

2026台灣燈會吸引全台遊客湧入嘉義賞燈，現場規畫大型美食區聚集大量人潮。整體美食攤位數量超過500攤，近日臉書社團與網路討論區，部分遊客分享逛燈會的心得，討論美食區餐點價格與內容。有民眾表示，外圍攤位多為常見的夜市型小吃，讓人感覺與一般夜市差異不大，引發部分網友討論。

台東元宵家將追車翻摔 網友笑翻「連滾帶爬也要上車」

台東元宵遶境昨尾聲，沒想到最後竟上演一場爆笑追車秀。3名裝扮成12星君的家將，搭乘敞開車門的廂型車移動，途經開封橋停等紅燈時，扮演文曲星君的家將好奇下車查看前方狀況。沒想到，車輛悄悄起步，他追車時卻因厚重服裝與步伐受限，幾度跟不上車速，最後直接撲倒在路中央，場面滑稽又驚險。

屏東歸來慈天宮點燈最大獎抽汽車 截止日期到這時

屏東市歸來慈天宮「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」將於3月8日上午10時公開摸彩，最大獎為汽車一輛，主任委員蔣家煌表示，今年有超過一萬名信徒參加祈福點燈摸彩，活動截止日為7日下午5點，點燈費用每盞500元，民眾可把握最後機會。

台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商租金1晚萬元惹議

嘉義縣第3度承辦台灣燈會，元宵夜盛大點燈，絢麗主燈搭配廣闊展區，夜色流光溢彩，吸引大批民眾湧入朝聖。除璀璨燈景，最讓遊客流連忘返莫過於規模龐大市集美食區。縣府公開招租，引進超過500攤業者，匯聚全台特色小吃與在地商圈品牌，儼然成為期間限定的「超大夜市」，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。

猜燈謎、送小花燈 松山慈祐宮歡迎信眾同慶元宵

台北市松山區公所與松山慈祐宮3日於廟前廣場舉辦「2026錫口文化節——元宵猜燈謎晚會」，不少民眾熱情參與。包括松山區區長鄭朝元、松山慈祐宮董事長陳玉峰、松山國小校長陳冠英等貴賓出席共襄盛舉。陳玉峰致詞時表示，猜燈謎、提燈籠皆為元宵節重要民俗文化，松山慈祐宮自正月初九起於廟內展示學生花燈作品，邀請大眾前來欣賞，共同歡度節慶。

元宵夜台灣燈會開燈碰上雨天地震有驚無險落幕 翁章梁謝天

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。主辦單位統計，整晚人流進進出出近百萬人次，在綿密維安與秩序管控下，民眾安心賞燈，為這場燈會寫下難忘篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。