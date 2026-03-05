台灣燈會美食區500攤引熱議 在地業者盼看見嘉義300攤好味道

2026台灣燈會吸引全台遊客湧入嘉義賞燈，現場規畫大型美食區聚集大量人潮。整體美食攤位數量超過500攤，近日臉書社團與網路討論區，部分遊客分享逛燈會的心得，討論美食區餐點價格與內容。有民眾表示，外圍攤位多為常見的夜市型小吃，讓人感覺與一般夜市差異不大，引發部分網友討論。

然而不少遊客可能不知道，在燈會美食區中央區域，其實另有一整區規模龐大的「嘉義在地特色市集」。該區域集結近300個攤位，由嘉義縣18鄉鎮商圈，以及嘉義縣嚴選伴手禮、特色產業協會與「嘉義優鮮」農產品牌等在地業者共同參與，展示嘉義各地特色產品與美食。

從在地農產加工品、特色伴手禮，到各鄉鎮商圈代表性小吃，中央市集區呈現嘉義地方產業與飲食文化的多元面貌。許多業者為了這次燈會活動，提前準備商品與布置攤位，希望透過台灣燈會這個全國矚目的大型活動，讓更多遊客認識嘉義在地品牌與特色。

但由於美食區動線較大，多數遊客往往在外圍攤位逛完後便離開，未必會走入中央區域，也讓不少精心準備的在地攤位較難被注意到。部分業者坦言，希望能讓更多民眾知道中央區域其實藏著一整區嘉義特色品牌，也期盼遊客賞燈之餘能多走幾步，深入探索在地美食。

地方業者表示，台灣燈會不只是燈光藝術的展演舞台，同時也是推廣地方產業的重要機會。透過媒體與社群平台的分享，希望讓更多來自全國各地的遊客知道，在燈會美食區中央，正聚集著來自嘉義各鄉鎮的特色品牌與好味道。業者呼籲，民眾前來賞燈時不妨多花一些時間逛逛中央市集區，除了能品嚐不同於一般夜市的在地特色美食，也能透過消費支持地方產業，讓更多嘉義優質品牌被看見。