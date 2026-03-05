聽新聞
台東元宵家將追車翻摔 網友笑翻「連滾帶爬也要上車」
台東元宵遶境昨尾聲，沒想到最後竟上演一場爆笑追車秀。3名裝扮成12星君的家將，搭乘敞開車門的廂型車移動，途經開封橋停等紅燈時，扮演文曲星君的家將好奇下車查看前方狀況。沒想到，車輛悄悄起步，他追車時卻因厚重服裝與步伐受限，幾度跟不上車速，最後直接撲倒在路中央，場面滑稽又驚險。
影片上傳至社群平台後，引發網友熱烈討論。有人留言「追車翻摔太像電影特效！」，也有人引用立委王世堅名言調侃，原本應是從從容容，游刃有餘，結果現場變成匆匆忙忙，連滾帶爬。
同行家將則伸手拉上撲摔的同伴，幸好最後順利搭上車，遶境隊伍也未因此中斷，仍照原訂路線繼續行進。民眾說，厚重服裝雖有威風，但動作真的很受限，下次可能要多留一手，避免再上演追車追到「空翻」的場景。
這場元宵遶境，不只熱鬧，更添一抹笑料，也讓網友在節日氛圍中，多了幾分歡樂回憶。
